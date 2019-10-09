Генменеджер сборной России по регби считает успешным выступление команды на Кубке мира

ТАСС, 9 октября. Генеральный менеджер сборной России по регби Зорик Масандилов считает успешным выступление команды на Кубке мира в Японии. Об этом функционер заявил в эфире телеканала "Матч ТВ".

Российские регбисты потерпели крупнейшее поражение за время выступления на Кубках мира

В среду российская сборная уступила шотландцам со счетом 0:61 в заключительном матче на Кубке мира.

"Мы понимаем, что уровень команд в группе разнится, мы провели достойный матч против сборной Ирландии, - заявил Масандилов. - Могли сыграть лучше против шотландцев, но не смогли собраться психологически. Федерация регби России доверяет главному тренеру команды Лину Джонсу, будем надеяться, что он продолжит свою работу. Сборная России еще покажет свой уровень".

По итогам группового этапа россияне заняли последнее, пятое место в группе А, не сумев набрать турнирных баллов по итогам четырех встреч. За весь турнир россияне смогли занести одну попытку, ее сделал Кирилл Голосницкий в первом матче турнира с командой Японии (10:30). Во втором матче российская сборная уступила команде Самоа (9:34), в третьем - сборной Ирландии (0:35).

Кубок мира завершится 2 ноября.