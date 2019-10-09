Федерация регби России хочет сохранить Джонса в качестве тренера национальной сборной

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Федерация регби России (ФРР) планирует сохранить Лина Джонса на посту главного тренера национальной команды. Об этом ТАСС заявил генеральный директор - председатель правления Федерации регби России (ФРР) Станислав Дружинин.
"18-го числа будет высший совет Федерации регби России, - сказал Дружинин. - Главный тренер будет выступать и докладывать по итогам. Считаем Лина Джонса очень перспективным тренером, он сделал из сборной другую команду за восемь месяцев. Решение примет высший совет, но Джонс достоин продолжить работу до следующего цикла".
По итогам группового этапа Кубка мира россияне заняли последнее, пятое место в группе А, не сумев набрать очков по итогам четырех встреч. За весь турнир россияне смогли занести одну попытку, ее сделал Кирилл Голосницкий в первом матче турнира с командой Японии (10:30). Во втором матче российская сборная уступила команде Самоа (9:34), в третьем - сборной Ирландии (0:35), в четвертом - Шотландии (0:61).
Валлийский специалист возглавил сборную России в августе 2018 года.