Федерация регби России хочет сохранить Джонса в качестве тренера национальной сборной

Российские регбисты потерпели крупнейшее поражение за время выступления на Кубках мира

"18-го числа будет высший совет Федерации регби России, - сказал Дружинин. - Главный тренер будет выступать и докладывать по итогам. Считаем Лина Джонса очень перспективным тренером, он сделал из сборной другую команду за восемь месяцев. Решение примет высший совет, но Джонс достоин продолжить работу до следующего цикла".

По итогам группового этапа Кубка мира россияне заняли последнее, пятое место в группе А, не сумев набрать очков по итогам четырех встреч. За весь турнир россияне смогли занести одну попытку, ее сделал Кирилл Голосницкий в первом матче турнира с командой Японии (10:30). Во втором матче российская сборная уступила команде Самоа (9:34), в третьем - сборной Ирландии (0:35), в четвертом - Шотландии (0:61).

Валлийский специалист возглавил сборную России в августе 2018 года.