"Достойная игра и хороший опыт". Российские регбисты завершили выступление на Кубке мира

ТАСС, 9 октября. Сборная России по регби завершила выступление на Кубке мира в Японии - в среду россияне уступили команде Шотландии со счетом 0:61, потерпев четвертое поражение подряд. Кубок мира в Японии стал вторым в истории сборной России.
В первом матче, который открывал соревнования в Японии, россияне уступили хозяевам первенства (10:30), во втором - команде Самоа (9:34), в третьем - сборной Ирландии (0:35). Сборная России заняла последнее, пятое место в группе А, не сумев набрать очки и став при этом первой командой в истории Кубка мира, которая проиграла два матча подряд с "сухим" счетом. За четыре игры россияне смогли занести одну попытку - ее совершил Кирилл Голосницкий в матче с японцами.
Российские регбисты в игре с шотландцами потерпели крупнейшее поражение за время выступления на Кубках мира. Команда России во второй раз принимала участие в главном турнире по регби, в 2011 году россияне также не сумели выйти из группы, проиграв все четыре матча. На дебютном Кубке мира сборная России проиграла американцам (6:13), итальянцам (17:53), ирландцам (12:62) и австралийцам (22:68), на том турнире в матче с итальянцами россияне занесли три попытки, с ирландцами - две, с австралийцами - три.
Достойная игра и сохранение тренера
Генеральный директор - председатель правления Федерации регби России Станислав Дружинин в разговоре с ТАСС заявил, что выступление сборной России на Кубке мира можно считать достойным.
"Наша команда играла очень достойно все четыре матча, игроки выложились по полной, - сказал Дружинин. - И это, несмотря на очень короткий период подготовки, поскольку наша сборная готовилась всего восемь месяцев. Но главное - мы получили очень большой опыт, у нас сильная и перспективная команда, которая вдохновила примером других игроков в России".
Дружинин также отметил, что главный тренер команды валлиец Лин Джонс заслуживает того, чтобы остаться на своем посту.
"18 октября будет высший совет Федерации регби России, - сказал Дружинин. - Главный тренер будет выступать и докладывать по итогам [Кубка мира]. Считаем Джонса очень перспективным тренером, он сделал из сборной другую команду за восемь месяцев. Решение примет высший совет, но Джонс достоин продолжить работу до следующего цикла".
Сам 55-летний тренер отметил, что сборная России совершила много чудес на Кубке мира. "Наша команда совершила много чудес и вещей, которых никто не ожидал на этом Кубке мира, - сказал Джонс в эфире телеканала "Матч ТВ". - Мы пытались набрать очки, к сожалению, у нас этого не получилось. Сейчас необходимо успокоиться и понять, что сборная Шотландии - соперник другого уровня, разница между командами велика, наши игроки сделали все, что могли".
Россия намерена подать заявку на проведение Кубка мира
Дружинин заявил ТАСС, что Федерация регби России рассматривает возможность подачи заявки на проведение Кубка мира в 2027 году.
"Есть решение, чтобы в 2027 году провести Кубок мира в Российской Федерации. Примерные критерии будут известны после конгресса [Международного совета регби], который пройдет 31 октября. Мы будем готовить заявочную книгу, это тяжелый процесс, в 2020-м и 2021-м будем готовы подать заявку. Эта тема обсуждалась в правительстве, было поручено проработать данный вопрос", - сказал Дружинин.
Кубок мира проходит раз в четыре года, первый розыгрыш состоялся в 1987 году, в 2023 году соревнования пройдут во Франции.