"Достойная игра и хороший опыт". Российские регбисты завершили выступление на Кубке мира

Сборная России во второй раз в истории принимала участие в Кубке мира по регби

ТАСС, 9 октября. Сборная России по регби завершила выступление на Кубке мира в Японии - в среду россияне уступили команде Шотландии со счетом 0:61, потерпев четвертое поражение подряд. Кубок мира в Японии стал вторым в истории сборной России. В первом матче, который открывал соревнования в Японии, россияне уступили хозяевам первенства (10:30), во втором - команде Самоа (9:34), в третьем - сборной Ирландии (0:35). Сборная России заняла последнее, пятое место в группе А, не сумев набрать очки и став при этом первой командой в истории Кубка мира, которая проиграла два матча подряд с "сухим" счетом. За четыре игры россияне смогли занести одну попытку - ее совершил Кирилл Голосницкий в матче с японцами.

Российские регбисты в игре с шотландцами потерпели крупнейшее поражение за время выступления на Кубках мира. Команда России во второй раз принимала участие в главном турнире по регби, в 2011 году россияне также не сумели выйти из группы, проиграв все четыре матча. На дебютном Кубке мира сборная России проиграла американцам (6:13), итальянцам (17:53), ирландцам (12:62) и австралийцам (22:68), на том турнире в матче с итальянцами россияне занесли три попытки, с ирландцами - две, с австралийцами - три. Достойная игра и сохранение тренера Генеральный директор - председатель правления Федерации регби России Станислав Дружинин в разговоре с ТАСС заявил, что выступление сборной России на Кубке мира можно считать достойным. "Наша команда играла очень достойно все четыре матча, игроки выложились по полной, - сказал Дружинин. - И это, несмотря на очень короткий период подготовки, поскольку наша сборная готовилась всего восемь месяцев. Но главное - мы получили очень большой опыт, у нас сильная и перспективная команда, которая вдохновила примером других игроков в России". Дружинин также отметил, что главный тренер команды валлиец Лин Джонс заслуживает того, чтобы остаться на своем посту. "18 октября будет высший совет Федерации регби России, - сказал Дружинин. - Главный тренер будет выступать и докладывать по итогам [Кубка мира]. Считаем Джонса очень перспективным тренером, он сделал из сборной другую команду за восемь месяцев. Решение примет высший совет, но Джонс достоин продолжить работу до следующего цикла".