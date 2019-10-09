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Евро-2020

Кирьяков: шотландские футболисты в игре с россиянами сделают ставку на бойцовские качества

Матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года пройдет в четверг в Москве

МОСКВА, 9 октября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Сборная Шотландии по футболу будет строить игру против команды России в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года, опираясь в первую очередь на свои бойцовские качества. Таким мнением с ТАСС поделился бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков.

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Сборная России сыграет против шотландцев 10 октября на стадионе "Лужники", начало - в 21:45 мск. Для того, чтобы подопечные Станислава Черчесова завоевали путевку на чемпионат Европы уже в предстоящей игре, команде нужно обыграть шотландских футболистов, а сборные Казахстана и Кипра должны сыграть вничью.

"У наших завтра будет преимущество, мы сильнее классом, - сказал Кирьяков. - Но надо помнить, что главная опасность шотландцев - это их мотивация, соперник всегда славился ей, даже в тех матчах, в которых для них практически ничего не решалось. Мы можем сами себе создать проблемы, если кто-то из игроков не выйдет достаточно мотивированным, будет играть вполсилы. Я надеюсь, что стадион заполнится и погонит ребят вперед, эта атмосфера должна придать серьезности российским футболистам, чтобы они добились нужного результата и решили задачу попадания в финальную часть турнира".

Кирьяков отметил, что с игровой точки зрения опасность шотландцев таится в стандартах и контратаках. "Шотландцы - по натуре борцы. Они будут кусаться, цепляться, где-то локоть подставлять при борьбе, то есть будут опираться в основном не на свои футбольные качества, а борцовские умения. Хотя, конечно, шотландцы нам по уровню уступают, это не та сборная, которая была в 90-х годах, где практически все футболисты основного состава представляли лучшие клубы чемпионата Англии", - добавил Кирьяков, отметив, что победа в игре с шотландцами позволит российской команде проверить новичков сборной в оставшихся матчах отборочного цикла и наработать новые тактические схемы.

13 октября российские футболисты сыграют на выезде со сборной Кипра. Заключительные матчи отборочного этапа команда проведет 16 и 19 ноября против сборных Бельгии и Сан-Марино соответственно.

В турнирной таблице группы I сборная России занимает второе место после шести туров, набрав 15 очков. Лидирует команда Бельгии (18 очков), третье место занимают казахстанцы (7), следом идут сборные Кипра (7), Шотландии (6) и Сан-Марино (0). На чемпионат Европы выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы.

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