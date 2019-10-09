Дзюба назвал стадион "Лужники" олицетворением сборной России по футболу

Матч между сборными России и Шотландии пройдет на стадионе "Лужники" 10 октября, начало - 21:45 мск. Эта встреча станет для национальной команды первой на главном стадионе чемпионата мира 2018 года после завершения турнира. В последний раз сборная под руководством Станислава Черчесова играла на этом стадионе 1 июля прошлого года, победив команду Испании в 1/8 финала мирового первенства (1:1, 4:3 - по пенальти).

НОВОГОРСК /Московская область/, 9 октября. /ТАСС/. Стадион "Лужники" является олицетворением сборной России по футболу. Такое мнение в разговоре с журналистами накануне матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Шотландии высказал капитан национальной команды Артем Дзюба.

"Это особенный стадион, олицетворение нашей сборной, - сказал Дзюба. - Всех призываю прийти на матч, должны помочь болельщики нам, надеюсь, болельщики нас снова погонят вперед. Вся страна видит наше отношение к игре, мы ценим эту любовь, стараемся обратно показать такое же уважение. У нас нет безразличных, мы выложимся на максимум, только так можно получить уважение болельщиков".

"Шотландия - крепкая сборная, - отметил форвард, отвечая на вопрос британского журналиста. - Удивительно, что вы проиграли Казахстану. Но у вас футболисты играют в "Ливерпуле", "Манчестер Юнайтед". Мы очень уважаем соперника, который любит бороться, мы будем настраиваться на все сто процентов".

"Шотландию вообще изначально считали одним из фаворитов группы. Сейчас все научились играть в футбол. Мы не [сборные] Испании, Португалии или Голландии, на классе никого не обыграем", - заключил капитан российский команды.

Турнирное положение сборной России в отборе на ЧЕ-2020

В турнирной таблице группы I сборная России занимает второе место после шести туров, набрав 15 очков. Лидирует команда Бельгии (18 очков), третье место занимают казахстанцы (7), следом идут сборные Кипра (7), Шотландии (6) и Сан-Марино (0). На чемпионат Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах, выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы.

Для того, чтобы сборная России завоевала путевку на чемпионат Европы уже в следующем туре, ей нужно обыграть шотландцев 10 октября, а также рассчитывать на то, что команды Казахстана и Кипра сыграют вничью.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.