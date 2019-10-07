Общественное мнение не повлияло на решение Черчесова вызвать Соболева в сборную России

НОВОГОРСК /Московская область/, 7 октября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не опирался на общественное мнение при принятии решения вызвать нападающего самарских "Крыльев Советов" Александра Соболева в национальную команду. Об этом Черчесов рассказал журналистам.

В матче 12-го тура Российской премьер-лиги против тульского "Арсенала" (2:1) нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов, ранее вызванный на матчи сборной России против команд Шотландии и Кипра, получил травму и выбыл на неопределенный срок. Вечером того же дня было объявлено, что вместо него в сборную приглашен Соболев, нападающий впервые получил вызов в национальную команду. Соболев делит первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата страны с 10 мячами с игроком "Ростова" Эльдором Шомуродовым.

"На меня общественное мнение не влияло, всему свое время, - сказал Черчесов. - Сейчас бог нам послал такое время, все идет естественным путем, сегодня он [Соболев] заслуженно здесь. Определенные вещи я вчера ему и Дмитрию Чистякову (защитнику "Ростова", также впервые получившему вызов в сборную России - прим. ТАСС) сказал, мы поговорили, они поняли, куда попали. Сегодня они уже тренировались как свои, нам нужно, чтобы каждый чувствовал себя членом команды".

Ранее в сборную России вместо получивших травмы Рифата Жемалетдинова ("Локомотив") и Романа Зобнина ("Спартак") были вызваны Владислав Игнатьев ("Локомотив") и Павел Могилевец ("Рубин"). "Понятно, что травмы всегда расстраивают, но это рабочие моменты, у нас всегда есть план Б", - отметил Черчесов.

Россияне проведут матч против сборной Шотландии 10 октября на стадионе "Лужники". 13 октября национальная команда в Никосии на стадионе ГСП встретится со сборной Кипра.

В турнирной таблице группы I сборная России занимает второе место после шести туров, набрав 15 очков. Лидирует команда Бельгии (18 очков), третье место занимают казахстанцы (7), следом идут сборные Кипра (7), Шотландии (6) и Сан-Марино (0). На чемпионат Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах, выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы.