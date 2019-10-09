Сборные Германии и Аргентины по футболу сыграли вничью в товарищеском матче

ТАСС, 9 октября. Сборная Германии по футболу сыграла вничью с командой Аргентины со счетом 2:2 в товарищеском матче. Встреча прошла в Дортмунде.

Сборная Германии по ходу встречи вела со счетом 2:0. В составе хозяев поля забитыми мячами отметились Серж Гнабри (16-я минута) и Кай Хаверц (22), у гостей отличились Лукас Аларио (66) и Лукас Окампос (85).

Матч начался с минуты молчания из-за событий в городе Галле, где злоумышленники совершили нападение на синагогу и на турецкую закусочную. В среду у синагоги в Галле произошла стрельба, в результате которой погибли как минимум два человека.

Сборные Германии и Аргентины не встречались с сентября 2014 года, тогда в товарищеском матче в Дюссельдорфе аргентинцы оказались сильнее - 4:2. За два месяца до этого команды встретились в финале чемпионата мира, который проходил в Бразилии, в той встрече в дополнительное время победы добилась сборная Германии - 1:0.

Впервые с 2014 года в стартовом составе сборной Германии на поле не было футболистов команды, которая выиграла чемпионат мира.

Немецкая сборная 13 октября проведет гостевой матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Эстонии, аргентинцы в тот же день в товарищеской встрече сыграют с эквадорцами.