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ATP

Российский теннисист Хачанов не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Шанхае

В третьем круге соревнований спортсмен уступил итальянцу Фабио Фоньини
Карен Хачанов EPA-EFE/WU HONG
Описание
Карен Хачанов
© EPA-EFE/WU HONG

ТАСС, 10 октября. Россиянин Карен Хачанов (7-й номер посева) уступил итальянцу Фабио Фоньини в матче третьего круга турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае. Призовой фонд соревнований составляет около $7,5 млн.

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Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу 32-летнего итальянца, который был посеян на турнире под 10-м номером. Теннисисты встречались во второй раз, у обоих по одной победе. В четвертьфинале турнира Фоньини сыграет с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым (3) и представителем Канады Вашеком Поспишилом.

23-летний Хачанов является победителем четырех турниров ATP (один - серии "Мастерс"), на турнирах Большого шлема его лучшим результатом является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2019).

Фоньини в мировом рейтинге занимает 12-е место, на его счету 9 титулов ATP.

Турнир в Шанхае завершится 13 октября. Победитель получит $1,375 млн и 1000 рейтинговых очков, финалист - $696 тыс. и 600 очков. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.

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