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ATP

Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Шанхае

В матче третьего круга россиянин победил канадца Вашека Поспишила
Даниил Медведев AP Photo/Chuck Burton
Описание
Даниил Медведев
© AP Photo/Chuck Burton

ТАСС, 10 октября. Россиянин Даниил Медведев победил представителя Канады Вашека Поспишила в матче третьего круга турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае. Призовой фонд соревнований составляет около $7,5 млн.

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Встреча завершилась со счетом 7:6 (9:7), 7:5 в пользу 23-летнего россиянина, посеянного на турнире под третьим номером. Теннисисты встречались впервые. В следующем круге Медведев сыграет с итальянцем Фабио Фоньини (10-й номер посева), который в третьем круге победил россиянина Карена Хачанова.

Медведев одержал шесть побед на турнирах ATP в карьере. В нынешнем сезоне он выиграл турниры в Софии, Санкт-Петербурге и "Мастерс" в Цинциннати (США), а также дошел до финала Открытого чемпионата США, в котором в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Медведев, занимающий в мировом рейтинге 4-е место, квалифицировался на итоговый турнир ATP, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября. 

29-летний Поспишил в рейтинге ATP сейчас занимает 248-е место.

Турнир в Шанхае завершится 13 октября. Победитель получит $1,375 млн и 1000 рейтинговых очков, финалист - $696 тыс. и 600 очков. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.

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