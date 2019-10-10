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Форум "Россия - спортивная держава"

Колхоз вместо соревнования кошельков. Схема поддержки футбольных клубов может измениться

Финансирование профессиональных футбольных клубов стало одной из тем прошедшего в четверг в Нижнем Новгороде Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта
Министр спорта Павел Колобков и президент РФ Владимир Путин Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Министр спорта Павел Колобков и президент РФ Владимир Путин
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Реформа финансирования профессиональных футбольных и хоккейных клубов России стала одной из главных тем Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, который прошел в Нижнем Новгороде. Глава Российского футбольного союз (РФС) Александр Дюков рассказал, что организация рассмотрит вариант, при котором клубы будут получать финансирование из специального фонда, отчисления в который будут делать крупные компании и госкорпорации, поддерживающие сейчас отдельные клубы.

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Совет по спорту при президенте был созван для обсуждения механизмов достижения национальных целей и решения стратегических задач в области физической культуры и спорта в регионах России. Однако наибольший резонанс в итоге получил вопрос поддержки профессионального спорта, в частности футбольных клубов. Что не случайно, учитывая тот факт, что совет проходил на стадионе, принимавшем в прошлом году матчи чемпионата мира.

В ходе заседания губернатор Нижегородской области Глеб Никитин указал на диспропорции в спонсорской поддержке профессиональных спортивных команд, что, по его словам, особенно проявляется в футболе и хоккее. Он предложил рассмотреть вариант создания единого фонда, который наполнялся бы спонсорами, а средства расходовались бы с участием правительства РФ, РФС и других спортивных федераций.

В разное время в Нижнем Новгороде было несколько клубов, выступавших в сильнейшей лиге страны, однако большинство из них утратили профессиональный статус по причине банкротства. Со схожими проблемами в России сталкивались и другие профессиональные клубы, которые практически полностью зависели от поддержки региональных бюджетов.

Профессиональный спорт

При этом в российском футболе сейчас сложилась ситуация, при которой почти все ведущие клубы существуют благодаря поддержке госкорпораций и крупных компаний. Так, петербургский "Зенит" основную поддержку получает от "Газпрома", московский "Локомотив" - от РЖД, "Спартак" - от "Лукойла". "Хорошая идея с фондом, насколько она только реализуема, трудно себе представить", - отреагировал Владимир Путин на это предложение.

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Путин уверен, что показатель в 55% регулярно занимающихся спортом россиян будет достигнут

"Это значит, все компании, которые сейчас финансируют свои клубы, должны будут деньги направлять в фонд, а оттуда [средства] справедливо распределятся по всем остальным командам. Я думаю, что такой колхоз был бы гораздо более справедливым, чем то, что мы видим сегодня: соревнование кошельков происходит", - добавил президент РФ.

После президент попросил поделиться мнением главу РФС, гендиректора компании "Газпром нефть" Дюкова. "Безусловно, такой подход был бы справедлив", - сказал он. При этом Дюков обратил внимание, что сейчас частные компании и госкорпорации, финансируя спортивные клубы, активно участвуют в их управлении, причем "качество этого управления растет". "Как вы сказали, здесь (в случае создания фонда - прим. ТАСС) мы будем иметь своеобразный колхоз и, соответственно, корпорации, частные компании просто будут переводить деньги в некий фонд, и дальше, конечно, очень важный вопрос - создание такой системы управления, которая действительно обеспечила бы эффективное и качественное использование этих средств, которые будут из этого фонда отправляться на поддержку различных клубов", - сказал глава РФС.

"А будут они (компании - прим. ТАСС) в этот фонд [средства] переводить?" - спросил Путин, заметив, что Дюков сам возглавляет одну из таких корпораций. Глава "Газпром нефти" ответил, что в этой сфере "потребуется серьезная работа". "Но мы этот вопрос уже взяли в проработку", - добавил Дюков.

"То, что это более справедливо будет, это совершенно очевидно. Но насколько это просто реализуемо в наших реальных условиях?" - заключил Путин.

Сейчас в Нижнем Новгороде базируется одноименный профессиональный футбольный клуб, он выступает во второй по силе лиге, где занимает место в середине таблицы. Куда более высокие результаты показывает местное "Торпедо", выступающее в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Массовый спорт

Другие темы на Совете при президенте касались преимущественно развития массового спорта, но и здесь вопрос финансирования являлся ключевым. "Финансовая обеспеченность - один из факторов, влияющих на развитие физкультуры и спорта, - сказал министр спорта РФ Павел Колобков. - Сейчас основная масса средств идет на строительство спортивной инфраструктуры и эксплуатацию, но надо иметь в виду, что на обеспечение непосредственно спортивной работы идет недостаточно средств. Мы разработали комплекс мер по привлечению инвестиций в сферу физкультуры и спорта, условия доступности для большинства населения и привлекательности для инвесторов в долгосрочной и краткосрочной перспективе окупаемости проекта сформулированы".

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Перед министерством сейчас стоит задача довести к 2024 году до 55% долю граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом. Выступления многих спикеров коррелировали с темой выполнения этой задачи. Так, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков подробно рассказал о мероприятиях, которые проводит организация для популяризации спорта среди граждан страны. "Ежегодная аудитория мероприятий ОКР составляет порядка 3 миллионов человек, наша ближайшая цель - увеличить эту цифру в полтора раза, до 4,5 миллиона человек в год", - отметил он.

На заседании была поднята и тема тренерских кадров. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова обратила внимание на проблемы, с которыми сталкиваются тренеры при устройстве в учебные заведения. "До сих пор не разработан и не утвержден профессиональный стандарт тренера-преподавателя, из-за чего не регламентируются педагогический стаж, доплаты, отпуска, - добавила она. - Получается, что даже специалисты, воспитавшие олимпийских чемпионов, должны переучиться, чтобы обучать детей физкультуре, подчеркну, что спортивная подготовка - это педагогический процесс, тренеры часто заменяют своим воспитанникам родителей".

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о том, что выпускники спортивных вузов не хотят ехать на работу в сельскую местность. Он отметил, что в медицинской сфере есть эффективная программа "Земский доктор", благодаря которой врачи приезжают на село. "Может быть, нам сделать программу "Сельский тренер" по такому же принципу?" - предложил он президенту. Глава ФХР добавил, что такая мера позволила бы закрепить в сельской местности молодых специалистов из сферы спорта.

Президент РФ пообещал подумать над этим вопросом.

Студенческий спорт

Согласился Путин и с замечанием члена Международного олимпийского комитета двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой. Она рассказала, что ректоры большинства российских вузов не поддерживают спортивные студенческие клубы.

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"Меня недавно избрали председателем Ассоциации спортивных студенческих клубов. Я начинаю общаться со студентами, с лидерами спортивных клубов. И мы пришли к тому, что ректоры на местах практически всех университетов не поддерживают своих студентов и не предоставляют им свою инфраструктуру. Если мы говорим о развитии студенческого спорта, массового спорта, то, конечно, должна идти работа, а не разговоры", - сказала Исинбаева.

"У меня убедительная просьба к вам, Владимир Владимирович, обязать ректоров вузов, чтобы они предоставляли существующую инфраструктуру прежде всего своим студентам, а оставшееся время распределяли среди коммерческих групп, среди людей, которые хотят заниматься спортом. Мне кажется это было бы справедливым: сначала студентам, все что осталось - забирайте", - добавила она.

Президент, в свою очередь, поздравил Исинбаеву с тем, что на недавнем чемпионате мира по легкой атлетике чемпионкой в родной для нее дисциплине, прыжках с шестом, стала россиянка Анжелика Сидорова.

Спорт равных возможностей

Двукратная олимпийская чемпионка заметила, что победа ценнее тем, что была одержана в борьбе с американкой Сэнди Моррис, однако Путин на это заметил, что "спорт должен быть подальше от политических наслоений".

"Жизнь сложна и многообразна, много всяких подводных камней и течений, но она все время идет вперед, и наши спортсмены добиваются все новых и новых результатов, радуют болельщиков, радуют нас с вами", - сказал президент.

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Он также перечислил победы российских спортсменов, случившиеся в последнее время: три золотые медали на чемпионате мира по боксу у мужчин, выход в полуфинал шести спортсменок на проходящем в Улан-Удэ чемпионате мира по боксу среди женщин, первое в спортивной истории РФ мужское золото в командном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике, восемь из девяти золотых медалей на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку, золотые медали на Кубке мира по плаванию, успехи российских теннисистов и легкоатлетов.

Путин, в частности, отметил, что перед заседанием совета в четверг он звонил легкоатлетке Марии Ласицкене, чтобы поздравить ее с победой на чемпионате мира, которая сделала ее первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. "Это просто уникальное достижение", - заметил президент РФ.

Выступил на совете и глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин. В своей речи он подчеркнул, что необходимо создать равные возможности для занятия спортом для всех групп населения. "Надо приблизить места занятия спортом для тех, кто живет в отдалении, - сказал Лукин. - С инвалидами ситуация такая, что они рассеяны среди населения, им заняться спортом, которым занимаются здоровые люди, не всегда получается, это прежде всего проблема создания транспортной структуры, чтобы им было сподручно и удобно выйти и воспользоваться этой структурой, приехать в то место, иногда не очень близкое".

На совете отмечалось наследие, которое досталось России после проведения чемпионата мира по футболу. Как заметил председатель высшего совета Федерации регби России и глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, стадионы можно будет использовать для проведения в 2027 году в России Кубка мира по регби. "Это сопоставимо с чемпионатом мира по футболу, и использовать можно инфраструктуру чемпионата мира по футболу в тех же городах. Повторить эту практику, только с регби, вторым по популярности видом [спорта]", - заметил он.

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