Головин: сборная России не думает о выходе на Евро, чтобы не нагнетать обстановку

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин заявил, что команда старается не думать о возможности досрочно выйти на чемпионат Европы 2020 года, чтобы не нагнетать обстановку в коллективе. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Матч ТВ".

В четверг сборная России разгромила команду Шотландии в матче квалификации со счетом 4:0, дубль на счету нападающего сборной России Артема Дзюбы, Головин также сумел отличиться в игре.

"Перед матчем вспоминал чемпионат мира, у меня остались приятные воспоминания от игры в "Лужниках" и на всем турнире, - сказал Головин. - Первый тайм против шотландцев был трудным, соперник хорошо перестраивался в обороне, компактно играл в середине поля, не оставляя зон между линиями. Наша команда поначалу играла робко, часто используя длинные передачи, однако первый гол Дзюбы сильно нам помог, быстро забив второй мяч, у нас стало все получатся, мы раскрепостились. Стараемся не думать о возможности досрочно выйти на чемпионат Европы, чтобы не нагнетать обстановку, мы просто выходим на каждым матч с целью победить".

В турнирной таблице группы I после семи туров россияне занимают второе место, набрав 18 очков. Бельгийцы набрали 21 очко и гарантировали себе выход в финальную стадию турнира. На третьем месте идет команда Кипра (10), четвертом - сборная Казахстана (7), пятом - команда Шотландии (6), шестом - сборная Сан-Марино (0). Чтобы досрочно выйти в финальный раунд чемпионата Европы, сборной России достаточно не проиграть в воскресенье на выезде команде Кипра.

На чемпионат Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах в честь 60-летнего юбилея турнира, выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.