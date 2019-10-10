Два гола Дзюбы помогли сборной России разгромить команду Шотландии в матче отбора ЧЕ-2020

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу дома одержала победу над командной Шотландии со счетом 4:0 в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча прошла на стадионе "Лужники" в присутствии 65703 зрителей.

Дубль сделал капитан сборной России Артем Дзюба (57-я и 70-я минуты), по одному мячу на счету Магомеда Оздоева (60) и Александра Головина (84). Дзюба занимает вторую строчку в списке лучших бомбардиров отборочного турнира, забив восемь мячей в семи матчах, лидирует форвард сборной Израиля Эран Зехави (10 голов).

Дзюба забил 23 мяча за сборную России, проведя 39 матчей, и занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды. Лидером является Александр Кержаков - 30 голов, второе место занимает Владимир Бесчастных - 26 мячей. На 86-й минуте встречи в составе сборной России дебютировал форвард чешского клуба "Млада Болеслав" Николай Комличенко, он заменил Дзюбу.

Предыдущий официальный матч в "Лужниках" был сыгран 27 ноября 2018 года, когда московский ЦСКА уступил чешской "Виктории" (Пльзень) со счетом 1:2 в матче группового этапа Лиги чемпионов. Предыдущий матч в "Лужниках" сборная России провела против испанцев в 1/8 финала чемпионата мира 2018 года (1:1, 4:3 - по пенальти).

Сборная России провела четвертый матч против команды Шотландии, ранее российская команда один раз победила, еще два раза команды сыграли вничью. Шотландцы один раз обыграли сборную СНГ, команда СССР четырежды встречалась с шотландцами (три победы и одна ничья).

Ход матча

Матч в "Лужниках", несмотря на позднее начало и дождь, привлек на трибуны довольно большое количество болельщиков. Они стали наполнять территорию вокруг арены за несколько часов до начала матча, благо способов развлечься до стартового свистка организаторы подготовили большое количество - тут и музыкальное сопровождение волынщиков, и возможность получить автографы от бывших игроков сборной России Алексея Смертина, Руслана Нигматуллина, Ролана Гусева и других. Чуть меньше чем за два часа до начала матча на сцену, расположенную рядом с большинством фанатских активностей, вышел известный певец Дима Билан.