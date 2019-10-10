Два гола Дзюбы помогли сборной России разгромить команду Шотландии в матче отбора ЧЕ-2020

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу дома одержала победу над командной Шотландии со счетом 4:0 в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча прошла на стадионе "Лужники" в присутствии 65703 зрителей.
Дубль сделал капитан сборной России Артем Дзюба (57-я и 70-я минуты), по одному мячу на счету Магомеда Оздоева (60) и Александра Головина (84). Дзюба занимает вторую строчку в списке лучших бомбардиров отборочного турнира, забив восемь мячей в семи матчах, лидирует форвард сборной Израиля Эран Зехави (10 голов).
Дзюба забил 23 мяча за сборную России, проведя 39 матчей, и занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды. Лидером является Александр Кержаков - 30 голов, второе место занимает Владимир Бесчастных - 26 мячей. На 86-й минуте встречи в составе сборной России дебютировал форвард чешского клуба "Млада Болеслав" Николай Комличенко, он заменил Дзюбу.
Предыдущий официальный матч в "Лужниках" был сыгран 27 ноября 2018 года, когда московский ЦСКА уступил чешской "Виктории" (Пльзень) со счетом 1:2 в матче группового этапа Лиги чемпионов. Предыдущий матч в "Лужниках" сборная России провела против испанцев в 1/8 финала чемпионата мира 2018 года (1:1, 4:3 - по пенальти).
Сборная России провела четвертый матч против команды Шотландии, ранее российская команда один раз победила, еще два раза команды сыграли вничью. Шотландцы один раз обыграли сборную СНГ, команда СССР четырежды встречалась с шотландцами (три победы и одна ничья).
Ход матча
Матч в "Лужниках", несмотря на позднее начало и дождь, привлек на трибуны довольно большое количество болельщиков. Они стали наполнять территорию вокруг арены за несколько часов до начала матча, благо способов развлечься до стартового свистка организаторы подготовили большое количество - тут и музыкальное сопровождение волынщиков, и возможность получить автографы от бывших игроков сборной России Алексея Смертина, Руслана Нигматуллина, Ролана Гусева и других. Чуть меньше чем за два часа до начала матча на сцену, расположенную рядом с большинством фанатских активностей, вышел известный певец Дима Билан.
Перед матчем школьник Прохор Ильиных, ставший известным из-за прически в стиле Златана Ибрагимовича, вывел на поле главного судью матча датчанина Якоба Келета. С первых минут россияне завладели территориальным преимуществом, но долгое время вратарь гостей Дэвид Маршалл оставался без работы. На исходе 20-й минуты хозяевам поля удалось довести мяч до вратарской соперника, но на ударной позиции не оказалось никого. До конца первой 45-минутки россияне пару раз угрожали воротам сборной Шотландии, но по-настоящему опасными эти удары назвать было сложно. Борьба за мяч была бескомпромиссной - сначала защитник Георгия Джикия, а потом полузащитник Джон Макгинн получили небольшие повреждения, с которыми оба игрока сумели справиться после оказания медицинской помощи.
В первые десять минут второго тайма российская команда продолжила напрягать защиту соперника, но Маршалл все так же почти не вступал в игру. На 57-й минуте Головин, который был одним из самых активных на протяжении всего матча, подал угловой - Дзюба оказался первым на мяче и открыл счет. Спустя несколько минут атака, развивавшаяся веером, завершилась ударом Оздоева из-за штрафной, который позволил команде удвоить преимущество. При таком счете поддержка трибун добавила сборной России уверенности, а вот у шотландцев игра окончательно разладилась - перестали проходить даже забросы на высокорослых игроков группы атаки.
При счете 2:0 Дзюба не стал останавливаться и воплотил еще один угловой у ворот Маршалла в забитый мяч. Показательно, что только при счете 3:0 в пользу соперника шотландцам удалось вынудить вратаря российской сборной Маринато Гилерме вступить в игру - голкипер без особых проблем зафиксировал мяч. Ближе к концу матча россияне забили еще один гол - отличился Головин. Шотландцы так и не сумели создать ни одного опасного момента у ворот сборной России, которая одержала шестую победу в семи встречах и практически обеспечила себе путевку в финальную стадию чемпионата Европы.
Турнирное положение
В других матчах группы I сборная Кипра на выезде переиграла команду Казахстана (2:1), сборная Бельгии разгромила дома команду Сан-Марино (9:0) и стала первой сборной, завоевавшей путевку в финальный этап чемпионата Европы. В турнирной таблице группы после семи туров россияне занимают второе место, набрав 18 очков. Бельгийцы лидируют в группе (21 очко), на третьем месте идет команда Кипра (10), четвертом - сборная Казахстана (7), пятом - команда Шотландии (6), шестом - сборная Сан-Марино (0).
Для того, чтобы досрочно выйти в финальный раунд чемпионата Европы, сборной России достаточно не проиграть в следующем матче против команды Кипра, который пройдет на выезде в воскресенье. В двух заключительных матчах отборочного турнира российская команда сыграет против сборных Бельгии (16 ноября, дома) и Сан-Марино (19 ноября, в гостях).
На чемпионат Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах в честь 60-летнего юбилея турнира, выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Бельгия
|7
|7
|0
|0
|28-1
|21
|2
|Россия
|7
|6
|0
|1
|22-4
|18
|3
|Кипр
|7
|3
|1
|3
|13-7
|10
|4
|Казахстан
|7
|2
|1
|4
|9-11
|7
|5
|Шотландия
|7
|2
|0
|5
|5-17
|6
|6
|Сан-Марино
|7
|0
|0
|7
|0-37
|0