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ATP

Теннисист Медведев вышел в полуфинал турнира в Шанхае

В матче 1/4 финала россиянин победил итальянца Фабио Фоньини
Даниил Медведев AP Photo/Andy Wong
Описание
Даниил Медведев
© AP Photo/Andy Wong

ТАСС, 11 октября. Россиянин Даниил Медведев победил итальянца Фабио Фоньини (10-й номер посева) в четвертьфинальном матче турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае. Призовой фонд соревнований составляет около $7,5 млн.

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Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4) в пользу 23-летнего россиянина, посеянного на турнире под третьим номером. Теннисисты встречались в третий раз, во второй раз победу одержал Медведев. В следующем круге Медведев сыграет с победителем встречи между действующим победителем турнира сербом Новаком Джоковичем (1) и греком Стефаносом Циципасом (6).

Медведев одержал шесть побед на турнирах ATP в карьере. В нынешнем сезоне он выиграл турниры в Софии, Санкт-Петербурге и "Мастерс" в Цинциннати (США), а также дошел до финала Открытого чемпионата США, в котором в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Медведев, занимающий в мировом рейтинге четвертое место, квалифицировался на итоговый турнир ATP, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября.

Фоньини в мировом рейтинге занимает 12-е место, на его счету 9 титулов ATP.

Турнир в Шанхае завершится 13 октября. Победитель получит $1,375 млн и 1000 рейтинговых очков, финалист - $696 тыс. и 600 очков.

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