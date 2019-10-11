Михневич: стычка в матче с молодежной сборной России по футболу была вызвана эмоциями

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Молодежная сборная Польши по футболу не имеет претензий к игрокам команды России после небольшой потасовки в концовке матча отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года среди игроков не старше 21 года, которая была вызвана эмоциями. Такое мнение после игры журналистам высказал главный тренер команды Польши Чеслав Михневич.

Встреча прошла в пятницу в Екатеринбурге и завершилась со счетом 2:2. Стычка произошла после второго гола российской команды, который был забит в компенсированное ко второму тайму время. В результате главный арбитр матча показал по две желтые карточки игрокам обеих сборных, в составе россиян предупреждения получили Максим Глушенков и Магомед-Шапи Сулейманов.

"Я находился далеко и не видел, что происходит. Всегда это можно объяснить эмоциями, каждая команда была настроена на победу, что вылилось в такую ситуацию. Если со стороны нашей сборной были неправильные действия, приносим извинения, не имеем претензий к российской сборной", - сказал Михневич.

Тренер добавил, что обе команды играли в полную силу. "Жаль, что не удалось выиграть. Мы будем проводить работу, смотреть, что произошло в добавленное [ко второму тайму] время", - отметил он.

В турнирной таблице отборочной группы 5 сборная России занимает второе место, набрав в трех матчах пять очков. Лидирует сборная Польши (8 очков), третьей идет команда Болгарии (4 очка), в активе сборных Латвии и Сербии по одному очку, у команды Эстонии очков нет. В финальную часть чемпионата Европы выйдут победители групп, а две лучшие команды, из числа занявших вторые места в девяти группах, разыграют в стыковых встречах еще одну путевку на турнир. Сборная России в следующем матче на выезде встретится с командой Эстонии, сборная Польши примет команду Сербии, обе встречи пройдут 15 октября.