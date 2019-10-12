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Бокс

Россиянка Воронцова вышла в финал чемпионата мира по боксу в весе до 57 кг

В полуфинале 20-летняя спортсменка выиграла у чемпионки мира 2018 года Линь Юйтин из Тайваня

УЛАН-УДЭ, 12 октября. /ТАСС/. Российская спортсменка Людмила Воронцова вышла в финал женского чемпионата мира по боксу в весовой категории до 57 кг. Турнир проходит в Улан-Удэ.

В полуфинале 20-летняя Воронцова выиграла у чемпионки мира 2018 года в весе до 54 кг представительницы Тайваня Линь Юйтин раздельным решением судей (3-2). В финале турнира она встретится с серебряным призером чемпионата мира 2014 года спортсменкой из Филиппин Нести Петесио, которая в полуфинале победила англичанку Кэррисс Артингстолл - 4-1.

Воронцова является победительницей (2019) и серебряным призером (2018) чемпионата России.

Ранее в финал в весовой категории до 51 кг вышла россиянка Лилия Аетбаева.

Чемпионат мира завершится 13 октября.

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