Тренер клуба НХЛ "Каролина" Бриндамор заявил, что Свечников стал настоящим игроком

ТАСС, 12 октября. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" Роб Бриндамор назвал российского нападающего команды Андрея Свечникова настоящим игроком. Слова специалиста приводит пресс-служба команды.

Ранее в субботу "Каролина" со счетом 5:2 победила "Нью-Йорк Айлендерс" в домашнем матче регулярного чемпионата. Свечников записал себе в актив гол и результативную передачу. В этом сезоне на счету 19-летнего россиянина теперь 8 (1 гол + 7 передач) очков в пяти матча.

"Он настоящий игрок. Я отдаю должное ему и Джеффу Дэниелсу, который работает с ним ежедневно. Я думаю, что для Свечникова есть еще один более высокий уровень, на который он способен выйти. Он был очень хорош", - сказал специалист.

"Каролина" занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 10 очков в пяти матчах. Следующую игру команда проведет 13 октября дома против "Коламбуса".

Свечников выступает за "Каролину" с прошлого сезона, в котором провел 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 37 очков (20+17), в плей-офф он выходил на лед девять раз, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами. Он был выбран "Каролиной" на драфте 2018 года в первом раунде под вторым номером.