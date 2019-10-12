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Евро-2020

Guardian назвала футболиста "Спартака" Крала лучшим игроком матча Чехия - Англия

Чехи победили в игре отборочного турнира чемпионата Европы - 2020 со счетом 2:1

ТАСС, 12 октября. Чешский полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал признан лучшим игроком матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года по футболу между сборными Чехии и Англии по версии британской газеты The Guardian. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание.

В пятницу сборная Чехии одержала победу над командой Англии со счетом 2:1 в домашнем матче. Это поражение стало для сборной Англии первым с 2009 года, которое команда потерпела в отборочных турнирах чемпионатов Европы и чемпионатов мира. Англичане прервали беспроигрышную серию из 43 матчей (34 победы и 9 ничьих).

По мнению экспертов издания, 21-летний Крал был лучшим игроком на поле. Он получил оценку за матч "девять" - наивысший балл среди всех футболистов, принявших участие в матче.

Крал перешел в состав московского "Спартака" в сентябре этого года, за это время он успел провести в составе столичной команды четыре матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями. В составе национальной команды Чехии на его счету пять игр.

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Евро-2020
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