Россиянка Дынник осталась недовольна бронзой чемпионата мира по боксу

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Дынник осталась недовольна бронзовой медалью чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ. Комментарий спортсменки ТАСС предоставили организаторы турнира.

В субботу 20-летняя Дынник раздельным решением судей в полуфинале в весовой категории до 64 кг уступила чемпионке мира Дань Доу из Китая.

"Я старалась, выложилась по максимуму, но все получилось вот так, - сказала спортсменка. - Со стороны соперницы никаких неожиданностей не было, все боксируют плюс-минус одинаково. Для меня это второй чемпионат мира в карьере. В прошлом году я вылетела уже в первом поединке, а сейчас хоть бронза".

"Но я недовольна своим выступлением, хотелось бы намного больше", - добавила Дынник.

Чемпионат мира завершится 13 октября.