Кипчоге назвал себя самым счастливым человеком после исторического результата в марафоне

ТАСС, 12 октября. Кениец Элиуд Кипчоге рассказал, что ощущает себя самым счастливым человеком в мире, так как сумел войти в историю, пробежав марафон менее чем за 2 часа. Слова 34-летнего атлета приводит пресс-служба Венского марафона.

В субботу Кипчоге финишировал в Вене с результатом 1 час 59 минут 40,2 секунды. Кениец стал первым легкоатлетом в истории, сумевшим преодолеть марафонскую дистанцию менее чем за два часа.

"Это прекрасное чувство - войти в историю спорта после сэра Роджера Баннистера (первым пробежал одну милю менее чем за 4 минуты в 1954 году - прим. ТАСС). Я самый счастливый человек в мире, мне удалось выбежать из двух часов, вдохновить тем самым многих людей, сообщить им, что возможности человека безграничны. Я ожидаю, что после сегодняшнего дня другие атлеты будут пытаться пробежать марафон еще быстрее", - сказал он.

Рекорд Кипчоге не будет ратифицирован, поскольку марафон проводился не под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Официальный мировой рекорд принадлежит также Кипчоге - 2 часа 1 минута 39 секунд, он был установлен на Берлинском марафоне в прошлом году.

Кипчоге - олимпийский чемпион в марафоне, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр на дистанции 5000 м, победитель и серебряный призер чемпионатов мира на дистанции 5000 м.