Кениец Кипчоге впервые в истории пробежал марафон менее чем за два часа

Кенийскому спортсмену на дистанции помогали несколько десятков пейсмейкеров (бегуны, лидирующие и задающие темп в течение определенного отрезка дистанции - прим. ТАСС). Рекорд не может быть ратифицирован, поскольку мероприятие проводилось не под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Официальный мировой рекорд принадлежит также Кипчоге - 2 часа 1 минута 39 секунд, и был установлен на Берлинском марафоне в прошлом году.

ТАСС, 12 октября. Олимпийский чемпион 2016 года кениец Элиуд Кипчоге пробежал марафон быстрее мирового рекорда. 34-летний атлет в субботу в Вене финишировал с результатом 1 час 59 минут 40,2 секунды.

Кениец стал первым легкоатлетом в истории, сумевшим преодолеть марафонскую дистанцию менее чем за два часа.

Кипчоге также является серебряным (2008) и бронзовым (2004) призером Олимпийских игр на дистанции 5000 м, победителем (2003) и серебряным (2007) призером чемпионатов мира на дистанции 5000 м, бронзовым призером чемпионата мира 2006 года в помещении на дистанции 3000 м.