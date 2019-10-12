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КХЛ
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Сергей Зубов покинул пост главного тренера клуба КХЛ "Сочи"

И. о. главного тренера назначен Леонид Береснев
Сергей Зубов Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Сергей Зубов
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 12 октября. Сергей Зубов отправлен в отставку с поста главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи". Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Сочи" идет на десятом месте в таблице Западной конференции КХЛ, команда потерпела три поражения подряд и семь - в восьми последних играх. Исполнять обязанности главного тренера будет Леонид Береснев, входивший в штаб Зубова.

"Руководство клуба благодарит Сергея Александровича за работу и желает успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении.

В качестве хоккеиста Зубов, игравший в амплуа защитника, становился победителем Олимпийских игр (1992), дважды обладателем Кубка Стэнли - в составе "Нью-Йорк Рейнджерс" (1994) и "Далласа" (1999). В июне 2019 года Зубов был включен в Зал хоккейной славы в Торонто, официальная церемония состоится 18 ноября.

В июле 2011 года начал тренерскую карьеру, став помощником главного тренера СКА, по ходу сезона-2015/16 возглавил команду, а в июне 2016 года клуб сообщил, что контракт с Зубовым не будет продлен. В марте 2017 года специалист возглавил "Сочи", под его руководством клуб два года подряд выходил в плей-офф КХЛ.

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