Особенный момент. Зубов стал девятым российским игроком, введенным в Зал хоккейной славы

ТАСС, 26 июня. Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто. Он стал девятым российским хоккеистом, чьи заслуги были отмечены подобным образом.

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Также в 2019 году в Зал хоккейной славы вошли генеральный менеджер "Питтсбурга" и бывший генеральный менеджер "Каролины" Джим Рутерфорд, приводивший обе команды к победе в Кубке Стэнли; тренер Джерри Йорк, работающий в колледже Бостона и являющийся самым успешным действующим наставником в Национальной ассоциации студенческого спорта; трехкратный обладатель Кубка Стэнли канадец Ги Карбонно; серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира в составе сборной Чехословакии Вацлав Недоманский и четырехкратная олимпийская чемпионка в составе сборной Канады Хейли Уикенхайзер. Зал хоккейной славы в Торонто был основан в 1943 году. В нем представлены экспонаты, посвященные игрокам, командам и рекордам Национальной хоккейной лиги (НХЛ), а также памятные вещи и трофеи НХЛ, в числе которых находится и Кубок Стэнли. Ежегодно в Зал хоккейной славы вводятся новые участники - тренеры, игроки, генеральные менеджеры, владельцы, судьи, комментаторы. С 2010 года хоккеистки рассматриваются отдельно от мужчин, каждый год вводят не более двух женщин. Кандидаты определяются приемной комиссией из 18 человек, каждый ее член может предлагать по одному имени в категории. Затем проходят тайные голосования - тот, кто набрал более 75% голосов, становится новым членом Зала хоккейной славы. Каждый год можно ввести максимум четырех игроков, две значимые личности и одного судью. Комитет состоит из членов Зала хоккейной славы, персонала и представителей СМИ.

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Одним из таких людей является двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли, член Зала славы Игорь Ларионов. "Это большой успех нашего хоккея. Выдающийся защитник, который провел потрясающую карьеру в Северной Америке и заслуженно попал в Зал славы. Он контролировал игру в обороне, имел огромный талант в плане понимания игры, делал ее более комфортной для нападающих", - отметил в беседе с ТАСС Ларионов. Достижения Зубова Зубов является воспитанником ЦСКА, в составе которого стал чемпионом СССР уже в дебютном сезоне (1988/89). "Сергей с детских лет был заметен на площадке, несмотря на то, что являлся защитником. Я играл с ним на всех уровнях, он очень хорошо разыгрывал комбинации. Включение в Зал славы - большая честь, которую Сергей заслужил", - рассказал ТАСС Павел Буре.

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В 1992 году Зубов стал игроком "Нью-Йорк Рейнджерс", который выбрал его под общим 85-м номером на драфте 1990 года, и дебютировал в НХЛ. В сезоне-1993/94 он вошел в тройку самых результативных защитников лиги, набрав в 78 матчах 89 (12 шайб + 77 передач) очков. В 1994 Зубов вошел в число первых россиян, завоевавших Кубок Стэнли, вместе с Александром Карповцевым, Алексеем Ковалевым и Сергеем Немчиновым. Пять лет спустя, уже выступая за "Даллас", хоккеист вновь стал обладателем престижного трофея. Всего в НХЛ защитник провел 16 лет ("Даллас" - 12 сезонов, "Рейнджерс" - 3, "Питтсбург" - 1), сыграв в регулярных чемпионатах 1068 матчей и набрав 771 (152+619) очко, в плей-офф на его счету 164 игры и 117 (24+93) очков. Зубов четырежды участвовал в Матчах всех звезд НХЛ (1998-2000, 2008), в 2006 году его включили во вторую символическую сборную по итогам сезона. Он занимает 12-е место в списке самых результативных российских игроков в регулярных чемпионатах НХЛ, второе - среди защитников, уступая Сергею Гончару (881 очко). В год 20-летия клуба "Даллас" Зубов был избран болельщиками в символическую сборную команды всех времен в качестве игрока первой пары обороны. "Когда смотрю назад, ощущаю, что не просто так отдал свою молодость спорту, который сильно люблю, и оказался в правильном месте в правильное время. Конечно, повезло, что появился шанс, я им воспользовался", - отметил Зубов в беседе с ТАСС. В 2009 году защитник завершил карьеру в НХЛ и вернулся в Россию, где до 2011 года выступал за петербургский СКА. Он провел в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 57 матчей и набрал 43 (10+33) очка. В составе Объединенной команды СНГ Зубов выиграл золото Олимпийских игр 1992 года. За сборную России он играл на Кубке мира 1996 года, с тех пор защитник больше не выступал за национальную команду. На молодежных чемпионатах Зубов завоевал золото (1989) и серебро (1990) в составе сборной СССР. Честь для семьи и страны Ранее из российских игроков в Зал хоккейной славы были включены Павел Буре, Игорь Ларионов, Сергей Макаров, Владислав Третьяк, Сергей Федоров, Вячеслав Фетисов, Валерий Харламов и Александр Якушев. Единственным тренером, который был удостоен такого признания, стал Анатолий Тарасов. "Попадание в Зал хоккейной славы - большая честь для меня, моей семьи и страны", - сказал именитый защитник.

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