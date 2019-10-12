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Бокс

Россиянка Пальцева назвала безумным счастьем выход в финал ЧМ по боксу

Спортсменка рассказала, что даже не мечтала о таком результате до старта турнира

УЛАН-УДЭ, 12 октября. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Пальцева рассказала, что даже не мечтала о выходе в финал чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ. Комментарий спортсменки ТАСС предоставили организаторы турнира.

В субботу 22-летняя Пальцева победила англичанку Деми Рестан и вышла в финал турнира в весовой категории до 48 кг, в котором в воскресенье встретится с Манджу Рани из Индии.

"Я безумно счастлива, мне трудно описать словами свое состояние, - сказала Пальцева. - Я хотела бы поблагодарить всех, кто за меня болеет, я это чувствую. В зале просто колоссальная поддержка. Не могу ответить на вопрос о задачах на финал, я о таком даже не мечтала".

"С англичанкой я никогда раньше не встречалась, мы с тренером разбирали ее бои. Признаюсь, что во время поединка были проблемы. Например, во втором раунде у меня сложилось впечатление, что этот отрезок складывался не в мою пользу. Несмотря на это, я продолжила работать дальше", - добавила спортсменка.

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