Колобков надеется, что российские гимнасты повторят успех ЧМ на Олимпиаде 2020 года

КАЗАНЬ, 12 октября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков поздравил российских гимнастов с успешным выступлением на чемпионате мира, который проходит в Штутгарте, он надеется, что спортсмены повторят результат на предстоящих Олимпийских играх. Такое мнение Колобков высказал журналистам в субботу.

В пятницу индивидуальное многоборье у мужчин выиграл россиянин Никита Нагорный, вторым стал Артур Далалоян. Ранее мужская сборная России впервые в истории стала чемпионом мира в командном многоборье. Кроме того, женская сборная России стала серебряным призером в командах, в Ангелина Мельникова выиграла бронзу в личном многоборье. В субботу и воскресенье на чемпионате мира продолжаются соревнования - медали разыгрываются в отдельных упражнениях.

"То, что ребята [Нагорный и Далалоян] заняли первое и второе место - это волшебство. Я за них очень рад, надеюсь, что в следующем году на Олимпиаде они повторят этот результат, который, конечно, будет очень сложно повторить, потому что в гимнастике очень большая конкуренция со спортсменами из Китая и Японии", - сказал он.

По словам министра, вчера он позвонил Нагорному и главному тренеру сборной России, поздравив их с успешным выступлением. Он отметил, что "такого успеха не было в российской истории".

"Наша команда выиграла многоборье, мы надеялись на это, мы считали, что у них есть все шансы для этого. Действительно, в такой сложной борьбе с небольшим отрывом мы выиграли у китайских спортсменов", - добавил глава ведомства.

Соревнования в Штутгарте завершатся 13 октября.