Знарок: "Спартак" в матчах с лидерами КХЛ выкладывается сильнее, чем с аутсайдерами

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Хоккеисты московского "Спартака" отдают больше сил и эмоций в матчах с лидерами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), чем с командами из нижней части таблицы. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер красно-белых Олег Знарок.

В субботу "Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата уступил хабаровскому "Амуру" со счетом 1:2 по буллитам. "Амур" до начала встречи занимал последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

"Вратари здорово сыграли, но если не использовать моменты, то, конечно, будешь без очков. У нас многое не получалось, не блокировали броски, не идет большинство. Мы отдаем больше сил и эмоций в играх с лидерами, но это полная ерунда, должны выходить со всеми. Дело в реализации моментов, немножко давит, когда не забиваешь", - отметил Знарок.

Главный тренер "Амура" Александр Гулявцев отметил хорошую игру обоих вратарей - Евгения Аликина и Юлиуса Гудачека. "Игра была хорошая, живая, несмотря на счет, были моменты и у нас, и у соперника. "Спартак" имел преимущество, но хочу отдать должное вратарям обеих команд. У нас результативность пока не на очень высоком уровне, но сегодня мы много бросков поймали на себя, сейчас для нас два очка важнее, чем рисунок игры", - сказал Гулявцев.

"Спартак" занимает шестое место в Западной конференции, имея в активе 18 очков после 18 матчей. "Амур" расположился на 11-й строчке в Восточной конференции, набрав 13 очков в 17 матчах. 16 октября "Спартак" примет новосибирскую "Сибирь", "Амур" днем ранее дома сыграет с ярославским "Локомотивом".