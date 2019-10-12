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КХЛ

"Спартак" впервые за 10 лет уступил "Амуру" в домашнем матче КХЛ

Красно-белые уступили в серии буллитов, победу "Амуру" принес точный бросок Игоря Руденкова
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Описание
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Главный тренер ХК "Амур" Александр Гулявцев
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" в серии буллитов уступил хабаровскому "Амуру" со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 10105 зрителей.

Решающий буллит забросил Игорь Руденков. В составе "Спартака" отличился Мартиньш Карсумс (50-я минута), у "Амура" шайбу забросил Томаш Зогорна (35). В предыдущий раз "Спартак" уступил на своем льду "Амуру" 13 ноября 2009 года (2:3), затем московский клуб одержал восемь побед подряд в домашних поединках с клубом из Хабаровска.

Нападающий хозяев Денис Кокарев провел 700-й матч в КХЛ (регулярный чемпионат - 581, плей-офф - 119), защитник москвичей Дмитрий Вишневский - 500-й матч в КХЛ (436, 64), нападающий "Спартак" Геннадий Столяров сыграл 450-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ. Зогорна провел 250-й матч в КХЛ, сыграв все игры за "Амур" (регулярный чемпионат - 245, плей-офф - 5).

Ранее челябинский "Трактор" на своем льду уступил владивостокскому "Адмиралу" (2:3 Б), защитник хозяев Сергей Терещенко провел 450-й матч в КХЛ (370, 80). В этом сезоне команды уже провели третью встречу, "Адмирал" одержал вторую победу, обе игры прошли во Владивостоке. Омский "Авангард" дома победил рижское "Динамо" (4:1).

"Спартак" занимает пятое место в Западной конференции, имея в активе 18 очков после 18 матчей. "Амур" расположился на 10-й строчке в Восточной конференции, набрав 13 очков в 17 матчах.

В среду "Спартак" примет новосибирскую "Сибирь", во вторник "Амур" дома сыграет с ярославским "Локомотивом".

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА16111101260-2327
2СКА1782011540-3322
3Витязь1581310240-2525
4Торпедо1863110748-4621
5Динамо Мск1771021633-3619
6Спартак1841213744-5018
7Йокерит1462001540-3917
8Динамо Мн1642021746-4715
9Северсталь1740301940-4915
10Сочи1641013733-4314
11Локомотив1560000932-4212
12Динамо Р16220001222-618
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс15120000353-2824
2Авангард1691012348-3423
3Барыс15110000433-2222
4Автомобилист1763102545-4022
5Адмирал1662200633-3320
6Салават Юлаев1680110637-3419
7Сибирь1580021431-3019
8Трактор1962011932-4418
9Куньлунь1641201834-4115
10Металлург Мг1750031835-4314
11Амур1740103927-3513
12Нефтехимик18401121036-4613

 

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