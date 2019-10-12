"Спартак" впервые за 10 лет уступил "Амуру" в домашнем матче КХЛ

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" в серии буллитов уступил хабаровскому "Амуру" со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 10105 зрителей.
Решающий буллит забросил Игорь Руденков. В составе "Спартака" отличился Мартиньш Карсумс (50-я минута), у "Амура" шайбу забросил Томаш Зогорна (35). В предыдущий раз "Спартак" уступил на своем льду "Амуру" 13 ноября 2009 года (2:3), затем московский клуб одержал восемь побед подряд в домашних поединках с клубом из Хабаровска.
Нападающий хозяев Денис Кокарев провел 700-й матч в КХЛ (регулярный чемпионат - 581, плей-офф - 119), защитник москвичей Дмитрий Вишневский - 500-й матч в КХЛ (436, 64), нападающий "Спартак" Геннадий Столяров сыграл 450-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ. Зогорна провел 250-й матч в КХЛ, сыграв все игры за "Амур" (регулярный чемпионат - 245, плей-офф - 5).
Ранее челябинский "Трактор" на своем льду уступил владивостокскому "Адмиралу" (2:3 Б), защитник хозяев Сергей Терещенко провел 450-й матч в КХЛ (370, 80). В этом сезоне команды уже провели третью встречу, "Адмирал" одержал вторую победу, обе игры прошли во Владивостоке. Омский "Авангард" дома победил рижское "Динамо" (4:1).
"Спартак" занимает пятое место в Западной конференции, имея в активе 18 очков после 18 матчей. "Амур" расположился на 10-й строчке в Восточной конференции, набрав 13 очков в 17 матчах.
В среду "Спартак" примет новосибирскую "Сибирь", во вторник "Амур" дома сыграет с ярославским "Локомотивом".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|16
|11
|1
|1
|0
|1
|2
|60-23
|27
|2
|СКА
|17
|8
|2
|0
|1
|1
|5
|40-33
|22
|3
|Витязь
|15
|8
|1
|3
|1
|0
|2
|40-25
|25
|4
|Торпедо
|18
|6
|3
|1
|1
|0
|7
|48-46
|21
|5
|Динамо Мск
|17
|7
|1
|0
|2
|1
|6
|33-36
|19
|6
|Спартак
|18
|4
|1
|2
|1
|3
|7
|44-50
|18
|7
|Йокерит
|14
|6
|2
|0
|0
|1
|5
|40-39
|17
|8
|Динамо Мн
|16
|4
|2
|0
|2
|1
|7
|46-47
|15
|9
|Северсталь
|17
|4
|0
|3
|0
|1
|9
|40-49
|15
|10
|Сочи
|16
|4
|1
|0
|1
|3
|7
|33-43
|14
|11
|Локомотив
|15
|6
|0
|0
|0
|0
|9
|32-42
|12
|12
|Динамо Р
|16
|2
|2
|0
|0
|0
|12
|22-61
|8
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|15
|12
|0
|0
|0
|0
|3
|53-28
|24
|2
|Авангард
|16
|9
|1
|0
|1
|2
|3
|48-34
|23
|3
|Барыс
|15
|11
|0
|0
|0
|0
|4
|33-22
|22
|4
|Автомобилист
|17
|6
|3
|1
|0
|2
|5
|45-40
|22
|5
|Адмирал
|16
|6
|2
|2
|0
|0
|6
|33-33
|20
|6
|Салават Юлаев
|16
|8
|0
|1
|1
|0
|6
|37-34
|19
|7
|Сибирь
|15
|8
|0
|0
|2
|1
|4
|31-30
|19
|8
|Трактор
|19
|6
|2
|0
|1
|1
|9
|32-44
|18
|9
|Куньлунь
|16
|4
|1
|2
|0
|1
|8
|34-41
|15
|10
|Металлург Мг
|17
|5
|0
|0
|3
|1
|8
|35-43
|14
|11
|Амур
|17
|4
|0
|1
|0
|3
|9
|27-35
|13
|12
|Нефтехимик
|18
|4
|0
|1
|1
|2
|10
|36-46
|13