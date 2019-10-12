"Спартак" впервые за 10 лет уступил "Амуру" в домашнем матче КХЛ

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" в серии буллитов уступил хабаровскому "Амуру" со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 10105 зрителей.

Решающий буллит забросил Игорь Руденков. В составе "Спартака" отличился Мартиньш Карсумс (50-я минута), у "Амура" шайбу забросил Томаш Зогорна (35). В предыдущий раз "Спартак" уступил на своем льду "Амуру" 13 ноября 2009 года (2:3), затем московский клуб одержал восемь побед подряд в домашних поединках с клубом из Хабаровска.

Нападающий хозяев Денис Кокарев провел 700-й матч в КХЛ (регулярный чемпионат - 581, плей-офф - 119), защитник москвичей Дмитрий Вишневский - 500-й матч в КХЛ (436, 64), нападающий "Спартак" Геннадий Столяров сыграл 450-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ. Зогорна провел 250-й матч в КХЛ, сыграв все игры за "Амур" (регулярный чемпионат - 245, плей-офф - 5).

Ранее челябинский "Трактор" на своем льду уступил владивостокскому "Адмиралу" (2:3 Б), защитник хозяев Сергей Терещенко провел 450-й матч в КХЛ (370, 80). В этом сезоне команды уже провели третью встречу, "Адмирал" одержал вторую победу, обе игры прошли во Владивостоке. Омский "Авангард" дома победил рижское "Динамо" (4:1).

"Спартак" занимает пятое место в Западной конференции, имея в активе 18 очков после 18 матчей. "Амур" расположился на 10-й строчке в Восточной конференции, набрав 13 очков в 17 матчах.

В среду "Спартак" примет новосибирскую "Сибирь", во вторник "Амур" дома сыграет с ярославским "Локомотивом".