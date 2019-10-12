Крикунов: "Динамо" стало легче после четвертой шайбы в ворота "Автомобилиста"

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Игрокам московского "Динамо" стало легче играть против екатеринбургского "Автомобилиста" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после четвертой заброшенной шайбы. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов.

"Динамо" в субботу в Москве обыграло екатеринбургский "Автомобилист". Встреча, прошедшая на "ВТБ-Арене", завершилась со счетом 6:3 в пользу столичной команды. После первого периода хозяева площадки уступали со счетом 0:2.

"Мы немного проспали начало игры, хотя вроде бы готовились, - сказал Крикунов. - Побежали забивать, пропустили два гола. Терпели и ждали, хорошо, что во втором периоде удалось выравнять игру, продолжили атаковать. Мы были посвежее соперника - играли дома, они в поездке".

"Четвертый забили, стало полегче. Потом забросили еще два на кураже", - добавил главный тренер столичной команды.

"Динамо" одержало вторую победу в шести последних матчах. Как и 5 октября, бело-голубые обыграли "Автомобилист". Та встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 4:1 в пользу москвичей. На данный момент динамовцы занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции, екатеринбуржцы располагаются на четвертой строчке на Востоке.