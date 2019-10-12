Российская скейтбордистка Маричева перенервничала во время финала чемпионата Европы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 октября. /ТАСС/. Россиянка Ксения Маричева перенервничала во время выступления в финале чемпионата Европы по скейтбордингу в Нижнем Новгороде. Об этом спортсменка рассказала на пресс-конференции после завершения соревнований.

17-летняя Маричева заняла восьмое место в финале турнира.

"В финале я перенервничала, поэтому немного не получилось. Но я понимаю, над чем работать дальше. Это опыт, опыт того, как работать над своей попыткой, как разбираться в тактике, какие трюки нужно учить, что и в какой последовательности делать", - отметила спортсменка.

"Было сложно, у нас мало парков с такими большими фигурами. Порой на соревнованиях бывает так, что мы приезжаем на турнир и в то время, когда другие девочки просто раскатываются, мы учимся кататься на таких фигурах. Но теперь такой парк есть в Нижнем Новгороде и, конечно, мы будем часто приезжать сюда", - добавила Маричева.

Чемпионат Европы прошел в Нижнем Новгороде с 10 по 12 октября. Турнир проводился впервые в истории.