Россиянка Аетбаева завоевала золото чемпионата мира по боксу в весе до 51 кг

УЛАН-УДЭ, 13 октября. /ТАСС/. Россиянка Лилия Аетбаева завоевала золотую медаль женского чемпионата мира по боксу в весовой категории до 51 кг. Турнир проходит в Улан-Удэ.

В финале 25-летняя россиянка победила турчанку Бусеназ Чакироглу раздельным решением судей (4-1). Бронзовые медали турнира завоевали чемпионка мира прошлого года представительница КНДР Пан Чоль Ми и бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года спортсменка из Индии Чуннэйцзян Мэри Ком Хмангте.

Аетбаева также является двукратной чемпионкой России (2014, 2019).

Для сборной России эта медаль стала четвертой на чемпионате мира. Ранее в воскресенье Екатерина Пальцева (до 48 кг) завоевала золотую медаль, в субботу Екатерина Дынник (до 64 кг) и Саадат Далгатова (до 69 кг) стали бронзовыми призерами. Также в воскресенье россиянки Земфира Магомедалиева (до 81 кг) и Людмила Воронцова (до 57 кг) выступят в финалах.

Чемпионат мира завершится в воскресенье позднее.