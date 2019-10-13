Федерация бокса России назвала сверхуспешным результат женской сборной на чемпионате мира

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Федерация бокса России считает сверхуспешным результат женской сборной России на чемпионате мира по боксу, который завершился в Улан-Удэ. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь федерации Умар Кремлев.

Женская сборная России по боксу выиграла общекомандный зачет чемпионата мира в Улан-Удэ

Сборная России завоевала шесть медалей на чемпионате мира. Земфира Магомедалиева (весовая категория до 81 кг), Екатерина Пальцева (до 48 кг) и Лилия Аетбаева (до 51 кг) получили золотые медали, Людмила Воронцова (до 57 кг) - серебряную, Екатерина Дынник (до 64 кг) и Саадат Далгатова (до 69 кг) стали бронзовыми призерами.

"Девочки показали великолепный результат! Это сверхуспешный для нас турнир. Очень высокое качество бокса, но это только начало, у нас впереди Олимпиада", - сказал Кремлев.

"Я награждал Пальцеву и еле сдерживал эмоции. Очень горд за нашу сборную", - добавил собеседник агентства.