Женская сборная России по боксу выиграла общекомандный зачет чемпионата мира в Улан-Удэ

Российская сборная показала третий результат в истории выступлений на женских чемпионатах мира. В 2005 году в подмосковном Подольске россиянки завоевали семь золотых, серебряную и четыре бронзовые медали, в 2001 году в американском Скрэнтоне - четыре золотые, две серебряные и две бронзовые награды.

УЛАН-УДЭ, 13 октября. /ТАСС/. Женская сборная России по боксу завоевала шесть медалей - три золотые, серебряную и две бронзовые - на чемпионате мира, который завершился в Улан-Удэ.

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Первая золотая медаль сборной России на ЧМ в Улан-Удэ оказалась на счету Екатерины Пальцевой, победившей в финале весовой категории до 48 кг представительницу Индии Манджу Рани. В финале весовой категории до 51 кг россиянка Лилия Аетбаева оказалась сильнее турчанки Бусеназ Чакироглу. Россиянка Земфира Магомедалиева в весовой категории до 81 кг победила представительницу Турции Элиф Гюнери и стала двукратной чемпионкой мира.

Серебряную медаль завоевала Людмила Воронцова, которая в финальном поединке категории до 57 кг уступила филиппинке Нести Петесио. Российская сторона подала протест на решение судей, однако он не был удовлетворен. Бронзовые медали чемпионата мира завоевали Екатерина Дынник в весовой категории до 64 кг, а также Саадат Далгатова в весе до 69 кг.

В весовой категории до 54 кг россиянка Карина Тазабекова не смогла выйти в четвертьфинал турнира, Наталья Шадрина (до 60 кг) не сумела пробиться в полуфинал. Российская спортсменка Галина Головченко (до 75 кг) не сумела выйти во второй круг, в весовой категории свыше 81 кг Ксения Ткачева не смогла выйти в 1/4 финала турнира.

В общекомандном зачете второе место заняла команда Китая (одна золотая, три серебряная, одна бронзовая медали), третье - сборная Турции (1-2-0). На прошлогоднем чемпионате мира, который прошел в Нью-Дели, сборная России завоевала одну бронзовую медаль. В июне Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Международную ассоциацию бокса (AIBA) признания, поэтому на турнире в России не разыгрывались олимпийские лицензии. Боксерский турнир на Олимпийских играх 2020 года в Токио МОК проведет самостоятельно.