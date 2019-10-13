Фернандес и Баринов пропустят матч квалификации Евро-2020 со сборной Кипра

НИКОСИЯ, 13 октября. /ТАСС/. Защитник столичного ЦСКА Марио Фернандес и полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов не вошли в заявку сборной России по футболу на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Кипра. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По сравнению с матчем против команды Шотландии (4:0), который прошел в четверг, в стартовом составе сборной произошло три изменения: вместо Фернандеса, Баринова и Юрия Жиркова на поле выйдут Петров, Ахметов и Черышев. Защитник "Краснодара" Петров выйдет на поле в составе национальной команды впервые с октября 2016 года, он проведет свой третий матч за сборную в карьере.

Состав сборной Кипра: Костас Панайи, Хамбос Кириаку, Костас Лайфис, Гиоргос Меркис, Николас Иоанну, Матия Шполярич, Костакис Артиматас, Михалис Иоанну, Иоаннис Кусулос, Иоаннис Кости, Панайотис Захариу. 10 футболистов основного состава команды Кипра представляют местный чемпионат.

В турнирной таблице группы I после семи туров россияне занимают второе место, набрав 18 очков. Бельгийцы набрали 21 очко и гарантировали себе выход в финальную стадию турнира. На третьем месте идет команда Кипра (10), четвертом - сборная Казахстана (7), пятом - команда Шотландии (6), шестом - сборная Сан-Марино (0).

Матч Кипр - Россия пройдет в воскресенье в Никосии, начало - 19:00 мск.