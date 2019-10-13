Шаг до Евро. Никосия готовится принять матч между футболистами сборных Кипра и России

НИКОСИЯ, 13 октября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Вечером в воскресенье футболисты сборной России проведут гостевую встречу против команды Кипра в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Даже в случае ничьи подопечные Станислава Черчесова досрочно обеспечат себе участие в финальной части турнира. Футболистам обеих команд придется нелегко. Днем воздух в столице Кипра прогрелся до 33 градусов, по прогнозам синоптиков, к началу матча (19:00 мск) температура опустится до 27 градусов. При довольно сильной духоте это может сказаться на физических кондициях игроков, так как в течение двух дней сборным России и Кипра пришлось испытать значительный перепад температур - 10 октября россияне играли с шотландцами в Москве (4:0), а киприоты в Нур-Султане встречались с казахстанцами (2:1). Испытание на прочность ждет и российских болельщиков, которых на матче ожидается около 2 тыс. человек. Это цифра может возрасти, так как еще за день до игры к кассам стадиона постоянно приезжали болельщики сборной России. За несколько часов до стартового свистка россияне продолжают подтягиваться к кассам и покупать билеты, которых осталось еще немало - при 23-тысячной вместимости GSP Stadium на игру пока продано около 10 тыс. билетов.

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Несмотря на палящее солнце, российские болельщики пребывают в отличном настроение, их можно встретить не только возле стадиона, но и в центре Никосии. Нередко можно услышать заряды "Вперед Россия, мы с тобой", а также распевание знаменитой военной песни "Катюша", которая традиционно исполняется российскими болельщиками на матчах сборной. По информации некоторых СМИ, игру с киприотами планируют посетить некоторые особо буйные российские фанаты, которые принимали участие в беспорядках во Франции во время чемпионата Европы 2016 года. Также появилась информация о том, что на одном из пятничных рейсов могли проводиться "профилактические беседы" с несколькими активными болельщиками. Однако пока ни в городе, ни возле стадиона нет даже намека на какие-то беспорядки, вокруг царит атмосфера приближающегося футбольного праздника. В турнирной таблице группы I после семи туров россияне занимают второе место с 18 очками, бельгийцы набрали 21 очко и гарантировали себе выход в финальную стадию турнира. На третьем месте идет команда Кипра (10), четвертом - Казахстана (7), пятом - Шотландии (6), шестом - Сан-Марино (0). В случае поражения от сборной Кипра подопечным Черчесова достаточно будет добыть два очка в двух оставшихся играх против бельгийцев (16 ноября, дома) и футболистов из Сан-Марино (19 ноября, в гостях) для выхода в финальную часть турнира. Игра только на победу За день до игры пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров сообщил, что участие защитника Марио Фернандеса и хавбека Дмитрия Баринова находится под вопросом. Вместо предыгровой тренировки футболисты занимались отдельно, так как проходили курс восстановительных мероприятий под контролем физиотерапевтов сборной. Оба игрока провели на поле все 90 минут в матче с шотландцами, поэтому их возможная потеря может негативно сказаться не только на тактических задумках Черчесова, но и моральном настрое футболистов сборной. Итоговое решение об участии Баринова и Фернандеса в предстоящей встрече пока неизвестно, оно будет зависеть от вердикта медицинского штаба.

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Однако Черчесов убедил на предыгровой пресс-конференции, что тренерский штаб сумеет найти альтернативные ходы в случае потери Баринова и Фернандеса. Также наставник сборной уверен, что команды будут играть при комфортной футбольной погоде. "Жара, конечно, есть, но можно дышать", - отметил Черчесов. Защитник сборной России Федор Кудряшов также не сильно переживает из-за жары, он уверил российских болельщиков, что его партнеры, несмотря на все трудности, выполнят указания тренерского штаба и добьются нужного результата. Это еще раз доказывает, что Черчесов воспитал в своих подопечных бойцовский дух, футболисты в каждом матче играют только на победу. Безусловно, такая важная игра для сборной России привлекает не только болельщиков, но и первых лиц российского футбола. Матч посетит президент Российской премьер-лиги, вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин, также велика вероятность того, что на Кипр прибудет президент РФС Александр Дюков. Стоит надеяться, что такое внимание лишь воодушевит команду Черчесова и придаст лишнюю мотивацию. Тем более российским футболистам будет приятно победить и выйти на Евро-2020 при такой солнечной погоде.