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Евро-2020

Сборная России по футболу сыграет с командой Кипра в отборочном матче ЧЕ-2020

Встреча начнется в 19:00 мск
Защитник сборной России Марио Фернандес и полузащитник сборной Кипра Андреас Авррам Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Защитник сборной России Марио Фернандес и полузащитник сборной Кипра Андреас Авррам
© Станислав Красильников/ТАСС

НИКОСИЯ, 13 октября. /ТАСС/. Футболисты сборной России в воскресенье сыграют с командой Кипра в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Россиянам достаточно не проиграть, чтобы досрочно обеспечить себе участие в финальной части турнира, которая пройдет с 12 июня по 12 июля следующего года.

В турнирной таблице группы I после семи туров россияне занимают второе место с 18 очками, бельгийцы набрали 21 очко и гарантировали себе выход в финальную стадию турнира. На третьем месте идет команда Кипра (10), четвертом - сборная Казахстана (7), пятом - команда Шотландии (6), шестом - сборная Сан-Марино (0).

В случае поражения от сборной Кипра подопечным Станислава Черчесова достаточно будет добыть два очка в двух оставшихся играх против бельгийцев (16 ноября, дома) и футболистов из Сан-Марино (19 ноября, в гостях) для выхода в финальную часть европейского турнира.

Матч пройдет на GSP Stadium, вмещающем около 23 тыс. зрителей, начало игры - в 19:00 мск. Аншлага ожидать не стоит, как сообщили ТАСС в пресс-службе сборной Кипра, на данный момент продано около 10 тыс. билетов. Команду Черчесова поддержат примерно 2 тыс. российских болельщиков. За два часа до стартового свистка начнется развлекательная программа, на которой ожидается концерт, также рядом расположатся детская зона отдыха, фуд-корт и площадка, где можно будет сделать аквагрим.

Первый матч отборочного цикла против сборной Кипра завершился тяжелой домашней победой российской команды со счетом 1:0, автором единственного гола стал Алексей Ионов. До этого россияне дважды встречались с киприотами на групповой стадии отборочного этапа чемпионата мира 1998 года (4:0, 1:1), в обеих играх в воротах сборной России играл Черчесов.

"Будем играть на победу"

За день до игры пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров сообщил, что защитник Марио Фернандес и полузащитник Дмитрий Баринов не тренировались вместе с командой, а "проходили курс восстановительных мероприятий под контролем врачей физиотерапевтов сборной". Как заявил на предматчевой пресс-конференции Черчесов, решение об их участии в игре будет принято непосредственно в день матча после консультации с медицинским штабом. Следовательно, пока рано делать выводы о стартовом составе на игру.

Еще один фактор, который может сыграть против сборной России, - это 27-градусная жара, которую обещают во время встречи. Российские футболисты вынуждены были испытать значительный перепад температур, 10 октября они играли с шотландцами в Москве (4:0), где во время матча столбик термометра не поднимался выше восьми градусов. Однако Черчесов уверил, что команды будут играть при комфортной футбольной погоде, и поводов для волнения нет. "Жара, конечно, есть, но можно дышать", - отметил главный тренер сборной России.

Говоря о том, что сборная России по итогам матча с командой Кипра может гарантировать себе участие в чемпионате Европы, Черчесов заявил, что футболисты об этом не думают и настроены только на победу. "Мы знаем, что всегда играем за три очка, завтрашний день - не исключение. Никаких специальных слов не находили до этого, и сейчас не будем, мы просто изучаем соперника и думаем над тем, как нам нужно обыграть его", - сказал специалист.

С его словами согласился защитник сборной России Федор Кудряшов. "Мы сделаем выводы из первой игры, завтрашний матч будет таким же тяжелым, но я верю, что мы сможем выполнить все поставленные перед нами задачи", - добавил он.

Главный тренер сборной Кипра Ран Бен Шимон назвал Россию быстрой и сильной командой. "Я выражаю большое уважение главному тренеру Станиславу Черчесову, Россия играет в современный и оборонительный футбол. Где нужно надавить, чтобы обыграть Россию? Нет сейчас столько времени, чтобы объяснять всю стратегию игры, мы будем идти до победного, пытаться показать хороший футбол", - заявил наставник.

Тактических установок не раскрыл и Черчесов. Однако Кудряшов уверенно заявил, что сборная выполнит поставленные тренерским штабом задачи и добьется нужного результата.

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Евро-2020
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