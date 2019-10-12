Теплая Никосия ждет жаркой игры. Футболисты Кипра и России готовятся к отборочному матчу

Футболистам сборной России придется играть при довольно жаркой погоде - в день игры в столице Кипра ожидается 33 градуса, но к началу матча (19:00 мск) температура опустится до 27 градусов, что при довольно сильной духоте может сказаться и на физических кондициях футболистов обеих команд, учитывая, что и сборной России, и команде Кипра в течение двух дней пришлось испытать значительный перепад температур - 10 октября россияне играли с шотландцами в Москве (4:0), а киприоты в Нур-Султане встречались с казахстанцами (2:1).

НИКОСИЯ, 12 октября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Сборная России по футболу в воскресенье проведет гостевую встречу против команды Кипра в рамках отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. Матч примет столица Республики Кипр, а игра пройдет на арене GSP Stadium.

Перепад температур придется испытать и российским болельщикам, которые в количестве двух тысяч поддержат национальную команду.

Никосия представляет из себя милый, уютный, но немного неухоженный город. Редко можно увидеть постройки выше двух этажей, хотя на окраинах столицы идет активная застройка высотный зданий, многие постройки в центре города явно давно не ремонтировались.

Если человек приехал в Никосию и не разбирается в футболе, то он не узнает о том, что команда Кипра играет против сборной России в официальном матче. В городе нет ни афиш, ни рекламных щитов, которые были бы посвящены предстоящему событию. Возле стадиона также отсутствуют какие-либо упоминания о завтрашней игре, в которой встретятся третья и вторая команда отборочной группы.

Свой болельщик всегда найдется

Однако при общении с местными жителями становится понятно, что объявления или реклама не особо то и нужны. Все прекрасно знают, когда играет их сборная и против кого. Корреспонденту ТАСС немало попадалось жителей и гостей города, которые приехали именно на матч.

Киприоты с большим уважением относятся к сборной России, особенно к главному тренеру Станиславу Черчесову. По словам местных жителей, он создал очень сильную команду, которая способна побороться за призовые места на чемпионате Европы 2020 года.

Среди футболистов российской сборной киприоты чаще всего называли капитана Артема Дзюбу, полузащитников Александра Головина и Дениса Черышева, также многие отмечали Игоря Акинфеева, не зная о том, что вратарь ЦСКА осенью прошлого года завершил карьеру в национальной команде. Многие болельщики говорили, что в воскресенье будет жаркий и интересный футбол, ведь каждая команда настроена добиться только победы.

Сам стадион, который вмещает около 23 тыс. зрителей, расположен на окраине города, там же построена международная детская академия английского клуба "Ливерпуль", которую официально открыли 15 мая 2017 года. На ее территории располагается два футбольных поля, где также есть возможность заниматься бегом и метанием ядра. Ученики академии проживают в четырехэтажном комплексе, в котором расположен еще и отель.

В академии есть возможность не только проживать и учиться на постоянной основе, но и проходить стажировки. Родители из Краснодара, ставшие собеседниками корреспондента ТАСС, рассказали, что их "ребенок на летней стажировке был вне себя от счастья". Понять его нетрудно, ведь быть частью такого клуба - это большая честь и нечастая возможность.

"Выйдем играть на победу"

В течение всего предыгрового дня к кассам стадиона подтягивались болельщики команды Черчесова, прилетевшие из России. Но игру посетят не только представители российских городов, но и россияне, проживающие на Кипре. Как сказал ТАСС один из болельщиков российской команды, поклонники сборной России "готовы поддерживать футболистов до победного конца при любой погоде".