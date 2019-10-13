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Евро-2020

Медведев поздравил сборную России по футболу с выходом на Евро-2020

В воскресенье национальная команда разгромила в гостях сборную Кипра со счетом 5:0 и досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил сборную РФ по футболу, обыгравшую в воскресенье команду Кипра в отборочном матче чемпионата Европы.

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"Кипр - Россия 0:5. Поздравляю сборную России по футболу с выходом на ЧЕ-2020, - написал глава правительства в Twitter. - Ждем такой же красивой игры в следующем году на чемпионате Европы".

В воскресенье сборная России одержала победу над командой Кипра со счетом 5:0 и досрочно обеспечила себе выход в финальную стадию чемпионата.

Чемпионат Европы 2020 года пройдет в 12 городах в честь 60-летнего юбилея турнира. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

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Евро-2020
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