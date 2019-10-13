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Евро-2020

Футболист Черышев признался, что после травмы ему был нужен матч за сборную России

В матче против команды Кипра российский полузащитник забил два мяча и отметился двумя голевыми передачами

НИКОСИЯ, 13 октября. /ТАСС/. Матч в составе сборной России по футболу был необходим полузащитнику Денису Черышеву, который пропустил концовку сезона-2018/19 из-за травмы. Об этом 28-летний полузащитник рассказал журналистам.

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Сборная России в воскресенье в Никосии обыграла команду Кипра со счетом 5:0 и досрочно гарантировала себе выход в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года. Черышев в этой встрече забил два мяча, а также отдел две голевые передачи.

"Очень хотелось сыграть, - сказал Черышев. - Этот матч был нужен после травмы - не мог найти себя. Рад, что так получилось. Но главное, что мы вышли на Евро и обеспечили себе результат".

"Сегодня мы выполнили задачу [Станислава] Черчесова. После гола стало легче, - отметил полузащитник сборной России. - Надо будет обыграть бельгийцев".

Также Черышев отметил, что сборной России нельзя останавливаться на достигнутом. "Чувствуется, что произошло что-то историческое, но надо двигаться вперед. Нельзя останавливаться!" - резюмировал он.

Сборная России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Команда Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице. Далее следуют команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0). В следующем матче сборная России 16 ноября сыграет против команды Бельгии в Санкт-Петербурге, тремя днями позднее российские футболисты на выезде встретятся с командой Сан-Марино.

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