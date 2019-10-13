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Евро-2020

Сборная Польши обыграла команду Северной Македонии и досрочно вышла на ЧЕ-2020

Встреча завершилась со счетом 2:0
Пшемыслав Франковский EPA-EFE/Leszek Szymanski
Описание
Пшемыслав Франковский
© EPA-EFE/Leszek Szymanski

ТАСС, 13 октября. Сборная Польши по футболу досрочно вышла на чемпионат Европы 2020 года благодаря домашней победе в матче отборочного турнира над командой Северной Македонии со счетом 2:0.

Голы в матче забили Пшемыслав Франковский (74-я минута) и Аркадиуш Милик (80), заменивший на 68-й минуте встречи полузащитника московского "Динамо" Себастьяна Шиманьского.

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Сборная Польши стала четвертой сборной, сумевшей обеспечить себе досрочный выход на чемпионат Европы 2020 года. Ранее в финальную часть турнира пробились команды Бельгии, Италии и России.

В другом матче группы G сборная Словении дома уступила команде Австрии (0:1). Сборная Польши занимает первое место в таблице, набрав 19 очков в восьми матчах. За два тура до конца отборочного турнира поляки стали недосягаемыми для сборных Северной Македонии и Словении, в активе которых по 11 очков. Второе место занимает команда Австрии (16 очков), пятое - Израиля (8), четвертое - Латвии (0). В финальную часть чемпионата Европы выходят команды, занявшие первое и второе места в группах.

Сборная Польши в четвертый раз сыграет на чемпионате Европы, лучшим результатом польской команды является выход в четвертьфинал европейского первенства в 2016 году. В 2008 и 2012 годах поляки не вышли из группы.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

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