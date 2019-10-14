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Летние олимпийские виды спорта

Более 5,5 тыс. зрителей посетили чемпионат Европы по скейтбордингу в Нижнем Новгороде

Турнир прошел с 10 по 12 октября в ФОК "Мещерский"
Описание
© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Около 5,5 тыс. человек посетили соревнования первого в истории чемпионата Европы по скейтбордингу, который прошел в Нижнем Новгороде. Об этом ТАСС в понедельник сообщил президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин.

Чемпионат Европы прошел с 10 по 12 октября в ФОК "Мещерский". Его участниками стали спортсмены из 25 стран.

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"За три соревновательных дня турнир посетили более пяти с половиной тысяч зрителей", - сказал Вдовин.

Победителем первого чемпионата Европы стал французский спортсмен Венсан Милу, второе место занял представитель Бельгии Аксель Круйсбергс, бронза досталась Яакко Ойанену из Финляндии. Россиянин Константин Кабанов стал восьмым. В женских соревнованиях победу одержала Кет Олденбёвин из Нидерландов, второй стала представительница Бельгии Лори Брюгемэн, третьей - Рос Зветслот (Нидерланды). Российская скейтбордистка Ксения Маричева заняла восьмое место.

Скейтбординг является олимпийской дисциплиной. Впервые этот вид спорта будет представлен на Играх 2020 года в Токио.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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