Более 5,5 тыс. зрителей посетили чемпионат Европы по скейтбордингу в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Около 5,5 тыс. человек посетили соревнования первого в истории чемпионата Европы по скейтбордингу, который прошел в Нижнем Новгороде. Об этом ТАСС в понедельник сообщил президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин.

Чемпионат Европы прошел с 10 по 12 октября в ФОК "Мещерский". Его участниками стали спортсмены из 25 стран.