Россияне не вошли в список номинантов на звание легкоатлета года по версии IAAF

На награду претендуют 11 спортсменов: американец Донован Брейзер (бег на 800 м), американец Кристиан Коулман (бег на 100 м), представитель Уганды Джошуа Чептегеи (бег на 10 000 м), кениец Тимоти Черуйот (бег на 1500 м), представитель Багамских островов Стивен Гардинер (бег на 400 м), американец Сэм Кендрикс (прыжки с шестом), американец Ноа Лайлс (бег на 200 м), швед Даниэль Столь (метание диска), американец Кристиан Тэйлор (тройной прыжок) и норвежец Карстен Вархольм (бег на 400 м с барьерами), кениец Элиуд Кипчоге (марафон). В прошлом году лучшим легкоатлетом был признан Кипчоге.

ТАСС, 14 октября. Российские спортсмены не попали в список номинантов на звание спортсмена года по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Список кандидатов опубликовала в понедельник пресс-служба организации.

Ласицкене и Сидорова номинированы на звание лучшей легкоатлетки года в Европе

Все претенденты на звание лучшего легкоатлета, помимо Кипчоге, завоевали золотые медали на чемпионате мира - 2019 в Дохе. Кипчоге одержал победу на Лондонском марафоне, а также стал первым в истории спортсменом, которому удалось пробежать марафонскую дистанцию менее чем за два часа (1:59.40,2). Рекорд, установленный в субботу, является неофициальным, поскольку соревнования в Вене проводились не под эгидой IAAF.

Российские спортсмены на прошедшем чемпионате мира по причине дисквалификации национальной федерации выступали в нейтральном статусе, завоевав шесть медалей (2-3-1). Золотые медали завоевали Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), серебряные медали выиграли Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами), Михаил Акименко (прыжки в высоту) и Василий Мизинов (ходьба на 20 км), бронза в активе Ильи Иванюка (прыжки в высоту).

Голосование за лучшего спортсмена завершится 4 ноября, после чего в финальную часть попадут пять спортсменов. Церемония награждения состоится 23 ноября.