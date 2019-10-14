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Кубок мира по регби

Артемьев поблагодарил российских регбистов и тренерский штаб сборной за игру на Кубке мира

На турнире в Японии россияне заняли последнее, пятое место в группе А, не сумев набрать очки по итогам четырех встреч
Председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев Екатерина Штукина/ТАСС
Описание
Председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев
© Екатерина Штукина/ТАСС

ТАСС, 14 октября. Председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев поблагодарил игроков и тренеров сборной России за борьбу на проходящем в Японии Кубке мира. Комментарий Артемьева приводит пресс-служба ФРР.

На Кубке мира россияне заняли последнее, пятое место в группе А, не сумев набрать очки по итогам четырех встреч. За весь турнир россияне смогли занести одну попытку, ее сделал Кирилл Голосницкий в первом матче турнира с командой Японии (10:30). Во втором матче российская сборная уступила команде Самоа (9:34), в третьем - сборной Ирландии (0:35), в четвертом - шотландцам (0:61).

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"Я хочу поздравить наших игроков, вы действительно бились за свою страну, где-то даже превосходили свои возможности, кроме того, вы выступили настоящими "народными дипломатами". Мы слышали и видели только восторженные отклики о нашей сборной и наших игроках со стороны иностранных болельщиков и хозяев чемпионата. Наши спортсмены по-настоящему сражались со сборными тех стран, где регби развивается более 100 лет, где эта игра возведена в национальный культ. Отдельная признательность тренерскому штабу и администрации команды - сборная действительно изменилась за прошедший год, проявила боевой настрой и характер, многому научилась", - сказал Артемьев.

"Мы сделали главное - Россия достойно заявила о себе на мировой регбийной арене. Сейчас уверенно можно сказать, что в России может быть регби мирового уровня, мы должны поставить перед собой ясную цель - быть на всех предстоящих Кубках мира", - добавил Артемьев.

Сборная России во второй раз принимала участие в Кубке мира по регби. Команда дебютировала в 2011 году, не сумев выйти из группы.

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Кубок мира по регби
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