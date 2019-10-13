Определились все участники четвертьфиналов Кубка мира по регби

Всего в турнире стартовали 20 команд, поделенные на четыре группы, в четвертьфинал вышли по две лучшие сборные из каждой группы. В группе С сборная Тонга обыграла команду США (31:19), в матче группы D представители Уэльса победили уругвайцев (35:13), во встрече группы А японцы обыграли шотландцев (28:21). Матч группы В между командами Намибии и Канады, который должен был пройти в воскресенье, был отменен из-за тайфуна "Хагибис", во встрече была зафиксирована ничья, а командам начислено по два очка.

ТАСС, 13 октября. Стали известны все участники четвертьфиналов Кубка мира по регби, который проходит в Японии. В воскресенье завершились последние матчи группового этапа турнира.

В четвертьфинал впервые в истории вышла сборная Японии, занявшая первое место в группе A, со второго места в плей-офф квалифицировалась сборная Ирландии. Из группы В в следующую стадию турнира вышли команды Новой Зеландии и ЮАР, из группы C - Англии и Франции, из группы D - Уэльса и Австралии.

Сборная России, которая проиграла все четыре матча на турнире, заняла пятое место в группе A. Команды Шотландии, Италии, Аргентины и Фиджи, занявшие третьи места в своих группах, квалифицировались на Кубок мира 2023 года.

В четвертьфиналах сыграют команды Англии и Австралии, Новой Зеландии и Ирландии, Уэльса и Франции, а также Японии и ЮАР. Матчи пройдут 19 и 20 октября в городах Оита и Тёфу.

Кубок мира проходит раз в четыре года, первый розыгрыш прошел в 1987 году, победителем турнира 2015 года в третий раз стала сборная Новой Зеландии, которая является самой титулованной командой мира. Соревнования завершатся 2 ноября, турнир проходит в 12 японских городах, финал состоится в Иокогаме.