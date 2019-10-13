Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок мира по регби

Японские регбисты победили команду Шотландии и впервые в истории вышли в плей-офф КМ

Встреча завершилась со счетом 28:21
Описание
© AP Photo/Christophe Ena

ТАСС, 13 октября. Сборная Японии одержала победу над командой Шотландии со счетом 28:21 в заключительном матче группового этапа Кубка мира по регби. Встреча прошла в японской Иокогаме (префектура Канагава).

На счету японцев четыре попытки и четыре реализации, шотландские регбисты отметились тремя попытками и тремя реализациями. Во встречах Кубка мира сборные встречались между собой в четвертый раз, японцы впервые одержали победу. Сборная Японии набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки. Команда Шотландии набрала одно очко за поражение в семь и менее очков (бонус защиты).

На эту тему
Сборная Уэльса сыграет с командой Франции в четвертьфинале Кубка мира по регби

В турнирной таблице сборная Японии заняла первое место (19 очков) и впервые в истории вышла в плей-офф Кубка мира, где сыграет с командой ЮАР. Японские регбисты принимали участие во всех розыгрышах Кубка мира, лучшим результатом является 9-е место на турнире 2015 года. На турнире этого года японская команда выиграла все четыре матча группового этапа, сенсационно обыграв команду Ирландии (2-й номер мирового рейтинга) - 19:12, а также переиграв сборные Самоа (38:19) и России (30:10). На прошлом турнире команда Японии также совершила сенсацию в матче группового этапа, обыграв сборную ЮАР (34:32).

Сборная Шотландии во второй раз не сумела выйти в плей-офф турнира. На Кубке мира 2011 года шотландцы заняли третье место в группе, набрав 11 очков. Команда в девятый раз принимала участие в Кубке мира, один раз сборная заняла четвертое место и шесть раз завершала борьбу на стадии четвертьфинала.

Также из группы А в плей-офф вышла команда Ирландии (14), которая в четвертьфинале сыграет со сборной Новой Зеландии. Шотландцы заняли третье место (11) и квалифицировались на Кубок мира 2023 года. На четвертом месте закончила турнир сборная Самоа (5), на пятом - команда России (0), которая проиграла все четыре матча.

Всего в турнире стартовали 20 команд, поделенные на четыре группы, в четвертьфинал выходят по две лучшие сборные из каждой группы. Кубок мира проходит раз в четыре года, первый розыгрыш прошел в 1987 году, победителем турнира 2015 года в третий раз стала сборная Новой Зеландии, которая является самой титулованной командой мира. Соревнования завершатся 2 ноября, турнир проходит в 12 японских городах, финал состоится в Иокогаме.

Кубок мира по регби-2019. Группа А
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияРазностьПопыткиБонусОчки
1Япония4400115-6213319
2Ирландия4301121-2718416
3Шотландия4202119-5516311
4Самоа410358-128815
5Россия400419-160100

 

Теги
Кубок мира по регби
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Тренер российских скалолазов отметил высокий уровень атлетов на Всемирных пляжных играх
Соревнования в Дохе завершатся 16 октября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС