Японские регбисты победили команду Шотландии и впервые в истории вышли в плей-офф КМ

На счету японцев четыре попытки и четыре реализации, шотландские регбисты отметились тремя попытками и тремя реализациями. Во встречах Кубка мира сборные встречались между собой в четвертый раз, японцы впервые одержали победу. Сборная Японии набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки. Команда Шотландии набрала одно очко за поражение в семь и менее очков (бонус защиты).

В турнирной таблице сборная Японии заняла первое место (19 очков) и впервые в истории вышла в плей-офф Кубка мира, где сыграет с командой ЮАР. Японские регбисты принимали участие во всех розыгрышах Кубка мира, лучшим результатом является 9-е место на турнире 2015 года. На турнире этого года японская команда выиграла все четыре матча группового этапа, сенсационно обыграв команду Ирландии (2-й номер мирового рейтинга) - 19:12, а также переиграв сборные Самоа (38:19) и России (30:10). На прошлом турнире команда Японии также совершила сенсацию в матче группового этапа, обыграв сборную ЮАР (34:32).

Сборная Шотландии во второй раз не сумела выйти в плей-офф турнира. На Кубке мира 2011 года шотландцы заняли третье место в группе, набрав 11 очков. Команда в девятый раз принимала участие в Кубке мира, один раз сборная заняла четвертое место и шесть раз завершала борьбу на стадии четвертьфинала.

Также из группы А в плей-офф вышла команда Ирландии (14), которая в четвертьфинале сыграет со сборной Новой Зеландии. Шотландцы заняли третье место (11) и квалифицировались на Кубок мира 2023 года. На четвертом месте закончила турнир сборная Самоа (5), на пятом - команда России (0), которая проиграла все четыре матча.

Всего в турнире стартовали 20 команд, поделенные на четыре группы, в четвертьфинал выходят по две лучшие сборные из каждой группы. Кубок мира проходит раз в четыре года, первый розыгрыш прошел в 1987 году, победителем турнира 2015 года в третий раз стала сборная Новой Зеландии, которая является самой титулованной командой мира. Соревнования завершатся 2 ноября, турнир проходит в 12 японских городах, финал состоится в Иокогаме.