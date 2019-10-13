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Кубок мира по регби

Сборная Уэльса сыграет с командой Франции в четвертьфинале Кубка мира по регби

В заключительном матче группового турнира валлийцы победили команду Уругвая со счетом 35:13
Описание
© AP Photo/Aaron Favila

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Сборная Уэльса по регби одержала победу над командой Уругвая со счетом 35:13 в заключительном матче группы D на Кубке мира. Встреча прошла в японском Кумамото.

На счету представителей Уэльса пять попыток (одна - штрафная) и четыре реализации. Уругвайские регбисты отметились одной попыткой и одной реализацией, а также двумя штрафными. Сборная Уэльса набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки. Команда Уругвая очков не набрала.

Сборная Уэльса в турнирной таблице группы заняла первое место, набрав 19 очков, и вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с командой Франции. Также в плей-офф вышла сборная Австралии (16), которая на стадии плей-офф встретится с командой Англии. На третьем месте групповой этап завершила команда Фиджи (7), которая квалифицировалась на Кубок мира 2023 года. Четвертое место заняла команда Грузии (5), пятое - Уругвая (4).

Лучшим результатом сборной Уэльса на Кубках мира является третье место (1987), команда Уругвая в четвертый раз приняла участие в Кубке мира, команде ни разу не удавалось выйти в плей-офф.

Всего в турнире стартовали 20 команд, поделенные на четыре группы, в четвертьфинал выходят по две лучшие сборные из каждой группы. Кубок мира проходит раз в четыре года, первый розыгрыш прошел в 1987 году, победителем турнира 2015 года в третий раз стала сборная Новой Зеландии, которая является самой титулованной командой мира. Соревнования завершатся 2 ноября, турнир проходит в 12 японских городах, финал состоится в Иокогаме.

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Кубок мира по регби
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