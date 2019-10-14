Болельщики признали Дзюбу и Черышева лучшими игроками октябрьских матчей сборной России

ТАСС, 14 октября. Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба и полузащитник испанской "Валенсии" Денис Черышев признаны лучшими игроками сборной России по итогам матчей квалификации чемпионата Европы 2020 года с командами Шотландии и Кипра по версии болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

По итогам встречи против сборной Шотландии, которая прошла в Москве 10 октября, лучшим признан Дзюба, забивший два мяча и сделавший одну голевую передачу. Сборная России одержала победу со счетом 4:0.

Черышев признан лучшим футболистом гостевого матча против сборной Кипра (5:0), состоявшегося 13 октября. Полузащитник забил два мяча, а также отдал две голевые передачи, россияне досрочно вышли в финальную стадию чемпионата Европы. Онлайн-голосование в социальных сетях провела платежная система "Мир".

Ранее в этом году подобного звания удостаивались Черышев, Александр Головин, Юрий Жирков и Андрей Семенов. Все игроки, удостоенные награды, получили памятные кубки от организаторов голосования.

Сборная России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Команда Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице. Далее следуют команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0). В следующем матче сборная России 16 ноября сыграет против команды Бельгии в Санкт-Петербурге, тремя днями позднее российские футболисты на выезде встретятся с командой Сан-Марино в заключительном матче квалификации.