Сдали экстерном. Футболисты сборной России досрочно вышли на чемпионат Европы

Национальная команда благодаря победам над шотландцами и киприотами за два тура до конца отборочного турнира гарантировала себе место в финальной стадии Евро-2020

Перед началом октябрьских отборочных матчей турнирная ситуация складывалась так, что подопечные Станислава Черчесова могли оформить выход в финальную стадию европейского первенства уже 10 октября. Для этого россиянам нужно было не только обыграть сборную Шотландии, но и рассчитывать на то, что за несколько часов до игры в "Лужниках" команды Казахстана и Кипра сыграют вничью. Киприоты одержали волевую победу, отсрочив выход сборной России на пятый подряд чемпионат Европы.

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Каждой из игр национальной команды предшествовали кадровые сложности — тренерский штаб перед началом сбора был вынужден внести в опубликованный состав три изменения. Вместо травмированных полузащитников Романа Зобнина ("Спартак"), Рифата Жемалетдинова и Федора Смолова (оба — "Локомотив") в расположение сборной были вызваны Павел Могилевец ("Рубин"), Владислав Игнатьев ("Локомотив") и Александр Соболев ("Крылья Советов"). Только о хавбеке красно-белых можно было рассуждать как об игроке стартового состава, тогда как два "железнодорожника" вряд ли могли рассчитывать на большое количество игрового времени. Из приглашенных в последний момент обращал на себя форвард самарцев, который с 10 голами в 12 турах чемпионата России делит лидерство в списке лучших бомбардиров премьер-лиги. Проблемы с составом не сказались на матче в Москве. Около 55 минут шотландцы справлялись с атаками сборной России, но после гола Артема Дзюбы ("Зенит") с углового дрогнули и пропустили еще трижды. В этой встрече повреждения получили основной правый защитник Марио Фернандес (ЦСКА) и заменявший Зобнина Дмитрий Баринов. Но даже без двух исполнителей национальная команда не испытала особых проблем в матче против киприотов — 5:0.

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Уже к 23-й минуте подопечные Черчесова вели со счетом 2:0, а спустя еще пять минут соперник остался в меньшинстве после удаления Константиноса Лайфиса за грубый фол на Сергее Петрове ("Краснодар"), из-за которого защитник российской сборной не смог продолжить игру. К игровым проблемам хозяев поля в этой встрече добавилась еще и травма основного вратаря Костаса Панаги. Главным же героем встречи стал Денис Черышев. В Никосии на счету полузащитника испанской "Валенсии" два гола и результативные передачи на Магомеда Оздоева ("Зенит") и Дзюбу (капитан сборной помимо гола дважды ассистировал партнерам). Состав сборной стабилен Первые полгода после успешного выступления на домашнем чемпионате мира сборная России завершила неудачно — разгром от сборной Германии в товарищеском матче (0:3) и поражение от команды Швеции (0:2) в ключевой встрече Лиги наций. Этот период тренерский штаб сборной во главе со Станиславом Черчесовым провел с пользой, очертив круг игроков, призванных заменить лидеров прошлых лет, завершивших карьеру летом 2018 года.

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В итоге во всех восьми официальных матчах 2019 года у Черчесова сыграли четверо: вратарь Маринато Гилерме ("Локомотив"), защитники Георгий Джикия ("Спартак") и Федор Кудряшов ("Истанбул Башакшехир", Турция/"Сочи"), а также Дзюба. Близким к ним статусом по незаменимости обладают еще шестеро: защитники Марио Фернандес и Андрей Семенов ("Ахмат"), а также полузащитники Александр Головин ("Монако"), Ильзат Ахметов (ЦСКА), Оздоев и Алексей Ионов ("Ростов"), в их активе семь матчей за сборную. В верхней части списка из-за травм не смог оказаться еще один атакующий хавбек — Черышев. На его счету пять игр из восьми, которые провела национальная команда. Несмотря на то что Черчесова принято считать консервативным тренером, при нем методично появляются новые игроки. В пяти матчах после его назначения за сборную дебютировало семь футболистов, четверо из которых, если они здоровы, вправе претендовать на место в стартовом составе сборной. Это защитники Федор Кудряшов ("Истанбул Башакшехир", Турция/"Сочи") и Илья Кутепов ("Спартак"), а также полузащитники Юрий Газинский ("Краснодар") и Александр Ерохин ("Зенит"). Годом позже к составу были привлечены еще семеро, из которых как минимум двоих, Джикию и Фернандеса, в этой команде стоит считать незаменимыми. В 2018-м эксперименты были минимальны и пришлись они на вторую половину года — никто из четверки Ари ("Краснодар"), Егор Сорокин ("Рубин"), Дмитрий Стоцкий ("Краснодар") и Антон Швец ("Ахмат") не смог закрепиться в национальной команде. Зато в 2019-м таких игроков вновь двое — это Ахметов и Баринов, на счету которых семь и четыре матча за главную команду страны.

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Некоторым болельщикам хотелось бы увидеть в стартовом составе сборной нападающего ЦСКА Федора Чалова, форварда "Крыльев" Александра Соболева или атакующего полузащитника "Спартака" Зелимхана Бакаева, но состав определяют не они, а Черчесов. И он за три с небольшим года работы со сборной дал понять, что прислушивается не к общественному мнению, а к собственным представлениям о том, каким должен быть состав команды и какие игроки должны входить в него. А этим, как и другим молодым и, безусловно, талантливым игрокам, пока нужно терпеть и доказывать в играх за клубы, что они достойны появиться в футболке с двуглавым орлом на груди хотя бы на одну минуту. За результат же будет отвечать Черчесов. Как уже успел показать отборочный турнир к чемпионату Европы, со своей задачей он справляется как минимум на "хорошо". Оборона и нападение — одни из лучших в отборочном турнире По состоянию на 14 октября команда Черчесова входит в десятку самых мало пропускающих команд квалификационного турнира чемпионата Европы: самой надежной обороной обладают сборные Бельгии и Украины (по одному пропущенному мячу в восьми и шести играх соответственно), второе место делят ирландцы, турки и поляки (по два гола в шести, семи и восьми матчах соответственно), тройку лучших замыкает уже завоевавшая право сыграть на чемпионате Европы команда Италии (три пропущенных мяча в семи встречах).

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Россияне по этому показателю делят четвертую строчку со сборными Португалии и Испании (по четыре гола в пяти и семи играх). Как нетрудно догадаться из приведенной выше статистики, из вратарей, сыгравших во всех восьми матчах, Гилерме уступает только бельгийцу Тибо Куртуа, который пропустил единственный мяч от Черышева. Помимо надежной обороны сборная Черчесова обладает еще и результативным нападением. В восьми играх на счету россиян 27 забитых мячей, больше, 30, только у все тех же бельгийцев. Для сравнения: третью строчку с 20 голами делят сразу четыре сборные — Англии, Германии, Франции и Италии. Дзюба прямо сейчас занимает второе место в списке лучших бомбардиров квалификации к ЧЕ-2020, на его счету девять мячей — больше только у израильтянина Эрана Захави (10). Ниже этой пары располагаются лучший бомбардир чемпионата мира — 2018 Гарри Кейн и пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду: на их счету семь и шесть мячей соответственно.

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Высокое место в гонке бомбардиров не мешает Дзюбе демонстрировать таланты ассистента, в полной мере раскрывшиеся только в последние пару лет. Сейчас на счету капитана сборной России пять результативных пасов, столько же, сколько у звезд мирового футбола бельгийца Эдена Азара и француза Антуана Гризманна, но на один меньше, чем у голландца Мемфиса Депая. При этом по системе "гол плюс пас" Дзюба с 14 (9+5) очками является единоличным лидером. Одновременно с этим Дзюба обновил принадлежащий ему же рекорд по количеству голов в отборочном турнире к чемпионатам мира и Европы среди игроков сборной России. Четыре года назад во время квалификации к Евро-2016 на его счету было восемь мячей, теперь — на один больше и две игры в запасе. До Дзюбы на протяжении 14 лет рекорд удерживал Владимир Бесчастных, забивший семь мячей во время отбора на чемпионат мира 2002 года. Чемпионат Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах в честь 60-летнего юбилея турнира. Матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме, а также Санкт-Петербурге. Российский город примет три встречи группового этапа, а также один из четвертьфиналов. Жеребьевка турнира, в рамках которой определится состав групп, а также календарь матчей, состоится 30 ноября в Бухаресте. Андрей Михайлов