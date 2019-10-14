Кипр дарит путевку на Евро-2020. Сборная России досрочно вышла в финальную часть турнира

НИКОСИЯ, 14 октября. /ТАСС/. Футболисты сборной России досрочно обеспечили себе участие в финальной части чемпионата Европы 2020 года благодаря крупной гостевой победе над киприотами в матче отборочного цикла. Российская команда в шестой раз пробилась на турнир. До этого сборная России участвовала в чемпионатах Европы 1996, 2004, 2008, 2012 и 2016 годов. Лучшим результатом являются бронзовые медали европейского первенства 2008 года, в остальных четырех случаях национальной команде не удавалось выйти из группы. После восьми матчей сборная России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко, за два тура до конца отборочного турнира россияне стали недосягаемыми для идущих третьими киприотов, в активе которых 10 очков. Россия стала второй командой из группы I, отобравшейся на чемпионат Европы 2020 года, ранее подобного достижения добились бельгийцы, с которыми россияне встретятся дома 16 ноября. Четвертое место в группе I занимает сборная Шотландии (9 очков), далее идут команды Казахстана (7) и Сан-Марино (0).

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Текущий отборочный турнир стал историческим для сборной России, так как она обновила собственный рекорд по срокам, в которые была завоевана путевка на чемпионат Европы. Предыдущим лучшим результатом по этому показателю была квалификация к европейскому первенству 1996 года. Тогда российская команда под руководством Олега Романцева обеспечила себе участие на турнире за 364 дня, в этот раз россиянам потребовалось 206 дней. Помимо этого, подопечным Черчесова удалось одержать семь побед подряд во время текущего отборочного турнира, что также является рекордом для сборной России (россияне выиграли все матчи после поражения от команды Бельгии 21 марта со счетом 1:3). А ведь практически сразу после назначения Черчесова на пост главного тренера 11 августа 2016 года многие выражали сомнение в этом решении, критики обрушились на специалиста после неудачного выступления на Кубке конфедераций 2017 года, где российская команда не смогла выйти из группы. Но после того, как сборная России прекрасно проявила себя на домашнем чемпионате мира в 2018 году, пробившись в четвертьфинал турнира, многие болельщики национальной команды изменили свое отношение к Черчесову в лучшую сторону. Теперь, после того, как сборная досрочно обеспечила себе участие на чемпионате Европы 2020 года, скепсис насчет пребывания специалиста на посту главного тренера, скорее всего, исчезнет окончательно. Всего Черчесов провел 39 матчей в роли наставника национальной команды, по этому показателю он сравнялся с голландцем Гусом Хиддинком (2006-2010), который ранее являлся единоличным лидером по количеству игр на посту главного тренера сборной России.

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Новые высоты результативности покорил капитан сборной России Артем Дзюба, который в матче против киприотов забил девятый гол в этом отборочном цикле. Игроку удалось установить рекорд российской команды по количеству мячей в отборочном турнире к чемпионату Европы, предыдущее достижение также принадлежало Дзюбе, который в матчах отбора на Евро-2016 забил восемь мячей. После игры с командой Кипра нападающий выразил надежду на то, что ему удастся стать лучшим бомбардиром в истории российской сборной (на счету 31-летнего игрока 24 гола в 40 играх), пока лидером по этому показателю является Александр Кержаков с 30 голами (91 матч), второе место занимает Владимир Бесчастных - 26 мячей (71 матч). "Россияне уверенно прошли отборочный цикл" Такое значительное достижение не только для российского футбола, но и для всего отечественного спорта не могло не впечатлить практически каждого жителя страны. Болельщики в течение всего отборочного турнира наблюдали за тем, как футболисты сборной России демонстрировали хороший и интересный футбол, с каждым матчем можно было видеть все больший прогресс в игре команды Черчесова.

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"Весь отборочный цикл команда прошла очень уверенно и ответственно, заслуженно выйдя на чемпионат Европы. Наша сборная продемонстрировала действительно хороший уровень игры", - заявил в беседе с ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший тренер сборной России Валерий Газзаев. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков в разговоре с ТАСС отметил убедительную игру сборной России в течение отборочного турнира. С его словами согласился и министр спорта РФ Павел Колобков: "Команда Станислава Черчесова выглядит уверенной и собранной. Пять безответных голов в ворота Кипра тому подтверждение", - заявил Колобков ТАСС.

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От комплиментов в адрес команды не удержалась и вице-премьер РФ Ольга Голодец. "В этом отборочном цикле сборная продемонстрировала яркий, красивый футбол. Это подтвердил и ставший решающим матч со сборной Кипра", - подчеркнула Голодец. Не обошли стороной успех российской команды и самые главные лица страны - премьер-министр Дмитрий Медведев в Twitter пожелал сборной России "такой же красивой игры в следующем году на чемпионате Европы". Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев в беседе с ТАСС подчеркнул, что Россия доказала право называться одной из ведущих футбольных держав. "Особенность этого чемпионата Европы в том, что турнир пройдет в разных странах и городах, в том числе и в России, в Санкт-Петербурге, мы не могли пропустить такой полудомашний чемпионат. Вообще, подобные успехи являются мощным катализатором всплеска интереса к спорту, подтверждают наш статус в качестве мировой спортивной державы, подтверждают то, что являемся одной из ведущих футбольных стран", - отметил он. Успех сборной России не был бы возможен без соответствующего уровня внутреннего чемпионата. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин, который посетил игру с киприотами, в разговоре с корреспондентом ТАСС отметил вклад лиги в успешное выступление команды Черчесова. "Сегодня сидели с [генеральным секретарем РФС] Александром Алаевым на трибуне, обратили внимание на то, что 11 игроков стартового состава были из 10 клубов, в основном из российских", - сказал после игры Прядкин. Многочисленная поддержка сборной России В день матча зрители стали собираться возле стадиона еще за три часа до начала игры. К кассам стояли большие очереди, которые стремительно росли, их можно было увидеть вплоть до перерыва. Согласно данным пресс-службы сборной Кипра на 12 октября, было продано 10 тыс. билетов. Но постоянно растущее количество желающих попасть на игру говорило о том, что болельщиков будет гораздо больше. В течение всего предыгрового времени складывалось впечатление, что сборная России играет дома, российских болельщиков было не счесть. Матч посетили россияне из разных городов - от Сахалина до Калининграда. Также на игру пришел местный болельщик сборной Шотландии, с ним постоянно фотографировались зрители. Организаторы подготовили развлекательную программу перед матчем. Девушки из женской сборной Кипра проводили конкурс с ударами по маленьким воротам. Самые меткие зрители могли проверить свои навыки в попадании мячом в большую мишень для дартса. Болельщики имели возможность раскрасить себя в цвета любимой команды, купить холодную воду в ресторане, ведь к началу матча температура воздуха составляла 27 градусов.

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Учитывая высокую температуру и сильную духоту, российским и кипрским футболистам нужно было подготовиться к серьезным испытаниям. В течение двух дней сборным России и Кипра пришлось испытать значительный перепад температур - 10 октября россияне играли с шотландцами в Москве (4:0), а киприоты в Нур-Султане встречались с казахстанцами (2:1). Испытанию были подвержены и российские болельщики, которых, по информации пресс-службы сборной России, на матче было около 2 тыс. человек, но на стадионе складывалось впечатление, что эта цифра сильно занижена. До стартового свистка не было ясно, примут ли участие в игре защитник Марио Фернандес и хавбек Дмитрий Баринов. Как сообщил пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров за день до встречи, игроки проходили курс восстановительных мероприятий под контролем физиотерапевтов сборной. В итоге оба футболиста остались вне заявки на матч с киприотами. Место Баринова в полузащите занял Ильзат Ахметов, на правом фланге защиты сыграл Сергей Петров. Также по сравнению с игрой против шотландцев Черчесов сделал еще одно изменение, оставив в запасе Юрия Жиркова и выпустив вместо него Дениса Черышева, который в итоге стал автором двух голов и результативной передачи. У киприотов не было шансов Первый опасный момент случился уже на первой минуте, когда после подачи углового в перекладину угодил защитник Георгий Джикия. Поймав кураж, сборная России побежала забивать быстрый мяч, и это могло произойти уже на седьмой минуте, когда Дзюба отдал проникающий пас в штрафную площадь на Алексея Ионова, но последний пробил точно во вратаря Костаса Панагу. Российским футболистам понадобился третий шанс, чтобы распечатать ворота киприотов - на девятой минуте Черышев перехватил мяч на половине поля соперника, прорвался в штрафную площадь по левому флангу и точно пробил в ближнюю девятку.

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Гол Черышева выбил киприотов из колеи, подопечные Рана Бен-Шимона не могли найти свою игру впереди, нападающим не удавалось зацепиться за мяч благодаря слаженным действиям защиты сборной России. Пока хозяева пытались прийти в себя, сборная России удвоила преимущество - на 21-й минуте Дзюба снова отдал пас на Ионова, который пробил не слишком удачно. Но Черышев, не выключившись из эпизода, сохранил мяч у лицевой линии и смог сделать скидку на Магомеда Оздоева, который без шансов для вратаря пробил в верхний угол. Киприоты совершенно расклеились и не знали, как действовать против команды Черчесова. Ситуация для хозяев ухудшилась, когда на 28-й минуте за грубый подкат прямой ногой в голеностоп Петрову красную карточку получил защитник Константинос Лайфис. Болельщики сборной Кипра начали освистывать пострадавшего игрока российской команды, видимо, посчитав, что Петров симулировал, но вынужденная замена на 38-й минуте и выход со стадиона на костылях опроверг эти домыслы. Сборная России не сбавила ход и во второй половине встречи. Киприоты так и не смогли проснуться после перерыва и просто отсиживались в обороне оставшиеся 45 минут. Российские футболисты создали несколько хороших моментов у ворот хозяев за первые 15 минут второго тайма. Можно вспомнить удар Александра Головина в перекладину и выстрел Ахметова на 57-й минуте, когда футболисту немного не хватило точности.

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Спустя несколько минут Ахметов покинул поле из-за повреждения, вместо него вышел Далер Кузяев. У киприотов совершенно отсутствовала игра впереди, тренерский штаб не контролировал свои эмоции, главный тренер Ран Бен-Шимон даже получил предупреждение за слишком активную беседу с арбитром. В течение 13 минут россияне дожали своего соперника - сначала Дзюба точно пробил по воротам после подачи Черышева, а через 10 минут нервы не выдержали у вратаря Урко Пардо, появившегося на поле в первом тайме вместо Панаги. Голкипер совершил ошибку и позволил российским футболистам вывести Головина на ударную позицию, полузащитник "Монако" был точен. Итоговый счет в матче уже в компенсированное ко второму тайму время установил Черышев. Впоследствии полузащитник испанской "Валенсии" признался, что участие в прошедшей встрече было очень важным для него из-за недавней травмы. Игра с бельгийцами станет экзаменом После матча вице-премьер РФ и бывший президент РФС Виталий Мутко в разговоре с ТАСС кратко и ясно описал игру сборной России в прошедшей игре: "Сделали все, что могли, по уму, по классу". Если Мутко спокойно отреагировал на такой крупный счет, то Прядкин в беседе с ТАСС признался, что не ожидал столько голов в матче. "Мы настраивались на хорошую игру и на победу, но ожидания были не такими высокими. Но я был уверен, что у команды боевой настрой, ребята приехали не для того, чтобы играть вторым номером и беречь силы, команда показала характер против непростого соперника", - заявил собеседник агентства.

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Газзаев в разговоре с ТАСС отметил разный уровень команд. "У сборной России было большое преимущество, а после удаления кипрского игрока оно стало абсолютным, что и вылилось в результат. Играли совершенно две разные по уровню команды", - отметил он. "Несмотря на то, что сегодня играли, по сути, в одни ворота и такие встречи, как правило, долго тянутся, сегодня матч пролетел как одно мгновение. Это заслуга игроков сборной", - резюмировал Колосков. Следующий матч отборочного этапа команда России проведет против бельгийской сборной. Этот матч позволит проверить уровень игры россиян и степень готовности перед чемпионатом Европы. "Очень важно понять истинную силу нашей сборной, имея в виду перспективы команды на чемпионате Европы. В этом плане важна игра со сборной Бельгии и то, как здесь сыграет команда, какая будет структура игры, насколько она будет эффективна с точки зрения игры с таким сильным соперником", - отметил Колосков. Мутко подтвердил слова Колоскова. "Этот матч [с бельгийцами] можно считать уже подготовительным, по игре будет понятно, на каком уровне мы готовы играть". Черчесов убедил на послематчевой пресс-конференции, что сборная проявит свои лучшие качества в матче против сборной Бельгии. "Главное, что у нас не будет ни одного равнодушного человека не только минуты, но и секунды", - отметил главный тренер сборной России. "Задача - выиграть чемпионат Европы" Последняя игра отборочного этапа для сборной России пройдет 19 ноября в гостях против команды Сан-Марино. Сборная России доказала свой уровень, но этого недостаточно для выполнения главной задачи. "Главная задача еще не решена, главная - выиграть чемпионат Европы", - резюмировал Черчесов.

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Чемпионат Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах в честь 60-летнего юбилея турнира. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Жеребьевка финальной части турнира пройдет 30 ноября в Бухаресте. Ее участниками станут команды, которые заняли первые и вторые места в своих группах. Также на жеребьевке будут забронированы места для четырех сборных, которые в марте 2020 года завоюют право выступить на европейском первенстве через Лигу наций. По итогам жеребьевки 24 сборные будут разделены на шесть групп по четыре команды. Сборные стран, принимающих турнир, попадут в группы таким образом, чтобы они могли провести на своем поле хотя бы два матча.