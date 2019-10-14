Боксер Усик готов провести бой с победителем поединка Джошуа - Руис

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Украинский боксер Александр Усик готов провести бой с победителем поединка между мексиканцем Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа. Об этом ТАСС сообщил менеджер украинца Эгис Климас.

Усик в ночь на воскресенье победил американца Чазза Уизерспуна в своем дебютном поединке в супертяжелом весе. Команда американца отказалась от продолжения боя после седьмого раунда.

"Мы готовы рассмотреть победителя боя Джошуа - Руис. Готовы боксировать с [Деонтеем] Уайлдером", - сказал Климас.

Реванш между Руисом и Джошуа пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии. Первый бой между Джошуа и Руисом прошел 1 июня, британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). Американец Уайлдер владеет титулом чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

В послужном списке 32-летнего Усика 17 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения. Украинец ранее владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF, WBA и WBC в весе до 90,71 кг.