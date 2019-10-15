Глава World Skate: Минспорт РФ понимает необходимость развития скейтбординга в стране

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков понимает важность скейтбординга, как молодежного спорта, и необходимость развития данной дисциплины в России. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент Международной федерации роллер-спорта (World Skate) Сабантино Араку.

Колобков и Араку на рабочей встрече во время чемпионата Европы в Нижнем Новгороде обсудили вопросы развития роллер-спорта в России и перспективы проведения в стране международных турниров.

"Колобков посетил чемпионат Европы и дал очень позитивную оценку этому турниру. У него есть понимание того, что это вид спорта для молодежи, что за скейтбордингом будущее и что он нужен молодежи, в том числе молодежи России", - отметил Араку.

"Можно сделать больше - проводить в России ежегодный турнир мировой серии, чтобы это было постоянным мероприятием, которое войдет в отборочные старты Олимпийских игр. Это в планах федерации, и я вижу, что правительство России, Министерство спорта демонстрирует заинтересованность в том, чтобы поддержать этот проект. Это уже обсуждалось с министром спорта Павлом Колобковым и губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным", - добавил президент World Skate.