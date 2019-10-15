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КХЛ

Сушинский: введение потолка зарплат в КХЛ приведет к отъезду многих игроков в НХЛ

В текущем сезоне клубы могут потратить на зарплаты игроков 800 млн рублей

БАЛАШИХА /Московская область/, 15 октября. /ТАСС/. Введение жесткого потолка зарплат в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) поспособствует массовому отъезду игроков в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Такое мнение журналистам во вторник высказал президент омского "Авангарда" Максим Сушинский.

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КХЛ установила жесткий потолок зарплат с сезона-2020/21, он будет составлять 900 млн рублей без возможности превышения. В сезоне-2018/19 потолок составил 850 млн рублей, штраф за его нарушение - 20% от суммы превышения, в сезоне-2019/20 потолок составляет 800 млн рублей, а штраф - 30%.

"Мы не можем ничего предлагать, параметры нас устраивают. Я думаю, что с введением потолка зарплат много игроков уедут в НХЛ. Я думаю, что очень сильно рухнут зарплаты", - сказал Сушинский.

В межсезонье нападающий "Авангарда" Илья Михеев подписал контракт с клубом НХЛ "Торонто". В шести первых играх регулярного чемпионата он набрал 5 (2 гола + 3 передачи) очков.

"Я не удивлен, что Михеев хорошо начал сезон. Он достоин играть в НХЛ, работает каждый день, все лето занимался. Тот сезон был отличным у него, так что я не удивлен, хотя видел только нарезки его игр за "Торонто", - отметил Сушинский.

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